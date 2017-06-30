Fevzi Çakmak'ın silahı çalındı!

İSTANBUL Fenerbahçe’de hırsızlar girdikleri evden içinde Mareşal Fevzi Çakmak’ın silahı ve para bulunan çelik kasayı pencereden aşağı attı. Kasayla birlikte kayıplara karışan hırsızlar aranıyor.



Sabah gazetesinden Emir Somer ve Furkan Kara'nın haberine göre, hırsızlık olayı, İstanbul Kadıköy'ün Fenerbahçe Mahallesi'nde Cengiz Topel Sokak'ta 25 Haziran'da yaşandı. İddialara göre, kökleri Osmanlı Dönemi'nde 1700'lü yıllara dayanan bir aile, 22 Haziran'da Ramazan Bayramı tatili için İstanbul dışına çıktı. Apartmana gündüz vakti gelen ve görgü tanıklarının ifadelerine göre 4 kişi oldukları iddia edilen hırsızlar, balkondan tırmanarak kapıyı kırdıktan sonra aile büyüğü olan inşaatçı ve yatırımcı A.H.H.'nin dairesine girdi. Hırsızlar, evdeki 100 kiloluk kasayı pencereden aşağı attı. Dairedeki diğer kıymetli eşyaları da yanına alan çete aşağa inip kasayı da alarak kayıplara karıştı.



Güvenlik kamerası yok



Tatilden apar topar dönerek İstanbul'a gelen aile, çelik kasada 20 bin dolar ve 4 bin euro nakit para ve aralarında Mareşal Fevzi Çakmak'a ait sedef işlemeli Nuri Killigil marka aile silahının da çalındığını açıkladı. Çetenin, 160 bin lira değerindeki iki adet kol saatini ve iki aracın yedek kontak anahtarlarını da aldığı belirlendi. Atatürk'ten sonra ikinci ve son mareşal, Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk Genelkurmay Başkanı olan Fevzi Çakmak'a ait silahın büyük manevi değerinin olduğu belirtildi. Güvenlik kamerası bulunmayan apartmanda zararın yarım milyon lirayı bulabileceği öğrenildi.