Fetullahçı avukatlara bir şok daha

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcı vekili Hasan Yılmaz tarafından koordine edilen soruşturmada dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheli avukat daha tutuklandı. Toplamda şüpheli sayısı 349 olan dosyada tutuklu sayısı 139'a ulaştı. Şüpheli avukatların emniyetteki işlemleri İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.