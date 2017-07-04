Fetullahçı avukatlara bir şok daha

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Başsavcı vekili Hasan Yılmaz tarafından koordine edilen soruşturmada dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheli avukat daha tutuklandı. Toplamda şüpheli sayısı 349 olan dosyada tutuklu sayısı 139'a ulaştı. Şüpheli avukatların emniyetteki işlemleri İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.