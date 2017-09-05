FETÖ/PDY üyesi Rodos'a gitmek isterken yakalandı

YUNANİSTAN'IN Rodos adasına gitmek için Marmaris Limanı Gümrük Kapısına gelen C.B.'nin (49) hareketlerinden şüphelenen liman polisi, durumu Terörle Mücadele Büro Amirliğine bildirdi. Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, savcılık kararıyla C.B'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede, C.B'nin FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve kardeşinin de FETÖ/PDY'den işlem gördüğü tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Marmaris Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca sorgulanmak üzere, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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