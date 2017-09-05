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FETÖ/PDY üyesi Rodos'a gitmek isterken yakalandı

Yunanistan'ın Rodos adasına gitmeye çalışan bir kişi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'ndan (FETÖ/PDY) gözaltına alındı

FETÖ/PDY üyesi Rodos'a gitmek isterken yakalandı

Yunanistan'ın Rodos adasına gitmeye çalışan bir kişi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'ndan (FETÖ/PDY) gözaltına alındı

05 Eylül 2017 Salı 21:22
FETÖ/PDY üyesi Rodos'a gitmek isterken yakalandı
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YUNANİSTAN'IN Rodos adasına gitmek için Marmaris Limanı Gümrük  Kapısına gelen C.B.'nin (49) hareketlerinden şüphelenen liman polisi,  durumu  Terörle Mücadele Büro Amirliğine bildirdi.
 
Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, savcılık kararıyla C.B'yi  gözaltına aldı.
 
Yapılan incelemede, C.B'nin FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı  ByLock'u kullandığı ve kardeşinin de FETÖ/PDY'den işlem gördüğü tespit edildi.
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Marmaris Devlet Hastanesinde  sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca  sorgulanmak üzere, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerine teslim edildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDYRodos
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