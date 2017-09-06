FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

EDİNİLEN bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada aktif olarak çalışan, açığa alınan ve KHK ile ihraç edilmiş olan memurların da bulunduğu şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine polis, kent merkezi ve 2 ilçesinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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