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FETÖ’nün suikast timi için hesap günü

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast için Marmaris’te kaldığı oteli basan, aralarında suikast timinin başındaki astsubay Zekeriya Kuzu ile hain başyaver Ali Yazıcı’nın da bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına başlanıyor

FETÖ’nün suikast timi için hesap günü

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast için Marmaris’te kaldığı oteli basan, aralarında suikast timinin başındaki astsubay Zekeriya Kuzu ile hain başyaver Ali Yazıcı’nın da bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına başlanıyor

20 Şubat 2017 Pazartesi 08:51
FETÖ’nün suikast timi için hesap günü
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15 Temmuz darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'te kaldığı oteli basan, aralarında bir menfezde saklanırken yakalanan çiğli üs imamı "Paşa" lakaplı astsubay Zekeriya Kuzu ile o dönemde Cumhurbaşkanının Başyaveri olan tutuklu sanık Ali Yazıcı'nın da bulunduğu darbeci askerler, bugün hâkim karşısına çıkıyor. Örgüt lideri Fetullah Gülen'in de 1 numaralı sanık olarak yer aldığı, 3'ü firari toplam 47 darbeci hakkında açılan davada, sanıkların her biri için 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da şikâyetçi sıfatıyla müdahil olduğu dava için, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın konferans salonu, duruşma salonu olarak hazırlandı.
86 TANIK, 203 İFADE
 Duruşma için özel olarak hazırlanan salonda sanıklar ve yakınları için 44'er, avukatlar için ise 30 sandalye bulunuyor. Soruşturma sürecinde, 73'ü mağdur ve müşteki ile 86'sı tanık olmak üzere toplam 203 kişinin ifadesine başvuruldu.
BAŞSAVCI: BU DAVANIN ÖZGÜL AĞIRLIĞI VAR
 Soruşturmanın 5 ay sürdüğünü söyleyen Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz Sabah'a davayı değerlendirdi. Topuz "Toplanabilecek tüm delilleri topladık. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan soruşturmamızı tamamladık. Hazırladığımız iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava, suikasta teşebbüs için Marmaris'e gelen 37 askeri personelin yanı sıra azmettirici olan ya da yardımda bulunan 3'ü firari toplam 47 kişi hakkında açıldı. Sanıklar arasında biri baskına doğrudan katılan 3 general var. Örgüt lideri Fetullah Gülen'de 1 numaralı sanık. Ayrıca darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanının başyaveri olan tutuklu sanık Ali Yazıcı da hâkim karşısına çıkacak. Sanıklar, '2 polisimizi şehit etmek, anayasayı ihlal, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Sayın Cumhurbaşkanı'na suikast irişimi, o gece işledikleri gasp, kamu malına zarar verme, yaralama, hürriyeti kısıtlama' gibi çok sayıda suçtan, 6'şar kez müebbet hapis istemiyle yargılanacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da suikastçılardan şikâyetçi olduğuna dair dilekçeyi avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla göndererek davaya müdahil oldu. Tüm çalışmalarımızı davanın ağırlığına uygun olarak yaptık. Hiçbir delili atlamamaya çalıştık. 15 Temmuz süreciyle ilgili bundan daha büyük davalar var ama Türk tarihi açısından özgül ağırlığı bundan daha ağır olan dava yok. Sanırım, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın taraf olduğu tek dava" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
FetöSuikast TimiRecep Tayyip ErdoğanMarmaris
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