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FETÖ’nün Kozmik oda ihanetinde flaş gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün en büyük suçlarından biri olarak günah galerisine giren Kozmik Oda ihanetinin sır perdesi aralanıyor

FETÖ’nün Kozmik oda ihanetinde flaş gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün en büyük suçlarından biri olarak günah galerisine giren Kozmik Oda ihanetinin sır perdesi aralanıyor

09 Şubat 2017 Perşembe 15:58
FETÖ’nün Kozmik oda ihanetinde flaş gelişme
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BİR devlet büyüğüne suikast yapılacağı tiyatrosunu oynayarak ‘SIR’ odaya giren ihanet örgütü elde ettiği bilgileri kimin eliyle nereye gönderdi? İşte ayrıntılar:
Kamuoyunda 'Kozmik Oda' olarak bilinen Seferberlik Tetkik Kurulu bilgilerinin Fetullahçı hainler tarafından ele geçirilerek yurtdışına kaçırılması ve sızdırılmasına ilişkin skandalın perde arkası ortaya çıkıyor.

Kozmik oda ihanetinin mağdur gizemli Albayı Baki Kaya ilk kez Sabah Özel İstihbarat ekibine konuştu. Bomba röportaj Bu akşam A Haber'de yayınlanacak.

SUİKAST TİYATROSU İLE ODANIN KİLİDİ AÇILDI
Kaya, Kozmik odaya girmenin büyük ve sabır isteyen bir operasyon olarak hayata geçirildiğini belirtirken bunun ilk adımının ele geçirdikleri yargı unsurlarını oraya bir şekilde sokmak olduğunu ve gerçekleşmesi için bir devlet büyüğüne suikast düzenlendiği iddiasının medyaya servis edildiğini anlattı.

ÖZEL YETKİLİLER SIRLARI O İSME VERDİ
Kozmik Oda'dan çıkarılan devletin savaş planları, Özel Yetkili savcılar eliyle FETÖ'cü bilirkişiye verildi ve Eski TÜBİTAK çalışanı ve FETÖ Bilirkişisi (Şimdiki firari) Ünal Tatar'ın bilgileri örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'ya ulaştırdığı belirttildi. Bu ihanete Genel Kurmay eski Adli Müşaviri Muharrem Köse de iştirak etti.

11-16 NUMARALI ODALARDA NELER VARDI?
Seferberlik Tetkik Kurulu'nın devlet için önemi nedir? FETÖ'nün sinsi bir planla girdiği 11 ve 16 numaralı odalarda hangi bilgiler vardı? Ünal Tatar operasyonu nasıl gerçekleştirdi ve şuan nerede?

DÜĞÜM A HABER'DE ÇÖZÜLÜYOR
Tüm bu soruların yanıtı bu akşam 21.00'da Tecrübeli gazeteci Erkan Tan'ın sunduğu Arka Plan programında A Haber'de olacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
FetöKozmik OdaTÜBİTAK
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