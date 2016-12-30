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FETÖ’nün jandarma imamı yakalandı

Kars Valisi Rahmi Doğan, FETÖ’nün Kars Jandarma Komutanlığındaki imamının yakalandığını belirtti

FETÖ’nün jandarma imamı yakalandı

Kars Valisi Rahmi Doğan, FETÖ’nün Kars Jandarma Komutanlığındaki imamının yakalandığını belirtti

30 Aralık 2016 Cuma 11:54
FETÖ’nün jandarma imamı yakalandı
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VALİ Doğan, FETÖ’ye yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiğini, alınan ifadelerde ilginç detayların ortaya çıktığını kaydetti.
Kars Jandarma Komutanlığındaki FETÖ’nün imamının öğretmen olduğunu ve ihraç edildiğini, Ankara’da taksicilik yapan imamın yakalandığını söyledi.

Doğan, “Geçen hafta yaptığımız operasyonları biliyorsunuz. Bu devletin lehine çalışan kim varsa bunları görmemezlikten gelmemiz mümkün değil. Operasyonları yapıyoruz. Vatandaşın milletin devletin selameti açısından yapıyoruz” dedi.

“Ankara’da taksicilik yapıyordu”
Biliyorsunuz FETÖ ile tavrımız çok net, açık bir şekilde gidiyoruz. Buradaki soruşturmalarımız devam ediyor. Hiç beklemediğimiz, görmediğimiz yeni şeyler çıkıyor diyen Vali Rahmi Doğan, “Dün jandarmanın imamını yakaladık. Enteresan bir şekilde İl Jandarma Komutanlığının imamı, ben daha önceki konuşmalarımda da söylemiştim. Bu tespiti aslında darbeden hemen sonra yapmıştım. Şimdi o tespitimin ne kadar doğru olduğu şimdi ortaya çıktı. Tespit şu, bunlar kurmay sınıfı öğretmenler demiştim. Ve gerçekten bunların öğretmenlerinin tamamı öğretmen, yakaladığımız jandarma imamı da yine öğretmen, meslekten ihraç edilmiş birisi” diye konuştu.

“Kendi ayağıyla geldi”

Ardahan’da FETÖ operasyonlarından yakalanan birisinin ifadesiyle Jandarmanın imamının ortaya çıktığını ifade eden Vali Rahmi Doğan, “Ardahan’da yakalanan bir tanesi şöyle bir ifade veriyor. Diyor ki, “Kars’tan birisi bize gelip ziyarette bulunuyordu.” diyor. Sadece bu söz üzerine yaptığımız çalışmada kim olabilir düşüncesiyle bir tanesine ulaştık. Meslekten ihraç edilmiş, Ankara’da taksicilik yapan birisi, arkadaşlar bununla irtibata geçtiler. ‘Seni yanlış atmışlar, sende Bylock yok. Aslında seni düzeltebiliriz. Gel buraya diye çağırdık.’ Oda kalktı geldi. Onun üzerine adam kendisi itiraf etti. Jandarmanın imamı olduğunu ve jandarmadaki yapılanmayla ilgili bilgileri de bize aktarıyor. Hem Ardahan'da yürüyor, hem bizde yürüyor. Biz gerekli soruşturmayı yaptık. Ardahan’a teslim ettik. Ama Ardahan’dan tekrar alacağız ve devam edeceğiz. Bizim için iyi bilgiler verdi. O bilgiler doğrultusunda da zaten birkaç işlem yaptık. Tabi burada durmak yok. Bu işe bulaşan arkadaşlar bir yerden çıkıyor. Adam şimdi kendini şöyle düşünmüştür. Nasıl olsa beni ihraç ettiler ama gittik işte taksi şoförlüğü yapıyoruz diye, birisinin bir ifadesiyle aldık getirdik. Kendi ayağıyla geldi zaten ve kendisi de itirafta bulundu” şeklinde konuştu.

FETÖ’nün imamları öğretmen!”

FETÖ’nün imamlarının çoğunluğunun öğretmen olduğunu belirten Vali Doğan, özetle şunları söyledi: “Askeri personel değil, öğretmen burada imamları tespit ettik. Bunların imamları kurmay sınıfı hep öğretmen, bunlar zeki çocukların tamamını imam yapmışlar. Askeriyenin imamı da öğretmen, jandarmanın ki, emniyetin ki hepsi öğretmen, bu jandarmanın ki de öğretmen, adam ihraç edilmiş, artık kendine yeni bir düzen kurmuş, birisinin ifadesiyle olay tersine döndü. Şuanda aldık.” 
 

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Anahtar Kelimeler:
FetöKarsKars Jandarma Komutanlığı
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