FETÖ’nün havalimanı köstebeklerine dava açıldı

HİMMET adı altında topladıkları yüklü miktarda paraları bavulla Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı'ndan değişik Afrika ülkelerine kaçırılmasını sağlayan 36 FETÖ üyesi hakkında dava açıldı. Haklarında 15 yıldan 22. 5 yıl ve 7.5 yıldan 15 yıl hapis istemi gibi çeşitli cezalar istenen şüpheliler arasında Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen'de hava kontrolörü olarak çalışan 3 şüpheli de yer aldı. Himmeti toplayan FETÖ üyelerinin yurt dışına çıkışındaki engelleri, hava trafik kontrolorleri vasıtasıyla aştıkları belirlenirken, kendi aralarındaki telefon konuşmalarında gizli kodlar kullandıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede bu kodlardan bir tanesi de 'Maç yapmak' oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Şüpheli Muharrem Esgün ve Ertan Kaya arasında 2015'te yapılan bir telefon görüşmesinde, "Kardeşim, siz maça giderken hep beraber mi telefonunuzu kapatırsınız' şeklinde konuştuğu, Muharrem Esgün'ün ise 'Tabii ki sessizde kalıyor. Yani ordaki ortam bozulmasın diye abi!' şeklinde cevap verdiği yer aldı.;

İHBAR ORTAYA ÇIKARDI



İhbarcı Ahmet Önal, şüphelilerden Mescid-i Aksa Camii Dernek Başkanı Hakan Güvenç ve beraberindeki kişilerin 2014'te Atatürk Havalimanı'ndan 42 kilogram ağırlığındaki 5 adet bavulla Tanzanya'ya uçtuklarını, kısa bir süre sonra tek 18 kilogramlık tek bavulla geri döndüklerini söyledi.

Sabiha Gökçen Havaalanı'nda hava trafik kontrolü olarak görev yapan Ali Aşkın'ın Bank Asya'da hesabının bulunduğu şüphelilerden Mustafa Sağlam'ın kendisinden yardım istemesi üzerine, şüpheli Selçuk İltürk'ün ismini verdiği belirlendi. Aşkın, şüpheli İltürk'ün örgütten olduğunu ve sağlam biri olduğunu ifade ettiği telefon tapelerine yansıdı.



Şüpheli Mustafa Sağlam'ın ise Atatürk Havalimanı'nda hava trafik kontrolörü olarak görev yaptığı belirlendi. Şüpheliler Bayram Okay, Ferham Emir ve Hakan Güvenç'in ABD'ye gitmek için havalimanına geldikleri, Mustafa Sağlam'ın, şüphelileri ilk arama noktasına geçmesinden sonra, sadece apron kartına sahip kişilerin giriş yapabildiği gümrük kapısına geçirdiği belirlendi.