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FETÖ'nün "burs sahtekarlığı" ByLock yazışmasında

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski öğretmene verilen 11 yıl hapis cezasının gerekçeli kararında içeriği yer alan ByLock mesajında, öğrencilere ulaşılarak "burs aldık" demelerinin sağlanmasının istendiği belirtildi

FETÖ'nün "burs sahtekarlığı" ByLock yazışmasında

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski öğretmene verilen 11 yıl hapis cezasının gerekçeli kararında içeriği yer alan ByLock mesajında, öğrencilere ulaşılarak "burs aldık" demelerinin sağlanmasının istendiği belirtildi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:32
FETÖ'nün "burs sahtekarlığı" ByLock yazışmasında
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İZMİR'DE Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski  öğretmenin 11 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında,  öğrencilere ulaşılarak "burs aldık" demelerinin sağlanması istenen "ByLock"  mesajı içeriklerine de yer verildi. 
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  tutuklanmasının ardından İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan, KHK ile  kapatılan Bornova Özel Yamanlar Koleji'nde bilgisayar öğretmeni olarak çalışan  tutuklu sanık Hasan Günay 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 
Mahkeme, Günay'a verilen cezanın gerekçeli kararında, soruşturma ve  kovuşturma sırasında ByLock'u kullandığını inkar eden sanığın program üzerinden  360 mesaj, bin 409 mail atıp ve 97 çağrıda bulunduğu, Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığından gönderilen mesaj içeriklerinden ByLock kullanıcısının bizzat  Hasan Günay olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, sanığın ByLock'u etkin bir  şekilde kullandığına, programı kullanmasının hayatın olağan akışına aykırı  olduğuna ve örgüt üyeliği somut bir delil niteliği taşıdığına işaret edildi.
 
Devletin aldatılması
 
Sanığın ByLock yazışmalarının da yer aldığı gerekçeli kararda,  "FETÖ/PDY mensuplarının yakalanmalarına ilişkin dua talepleri, kayyumların  kurumlara geldiğinde nasıl davranılacağına dair yazışmalar, belgelerin nasıl  saklanacağı, vakıflar tarafından "öğrencilere ödeniyor" gibi gösterilip, örgüte  aktarılan paralara ilişkin olarak, sorulacak sorulara nasıl cevap verileceği,  devlet kurumlarının nasıl aldatılacağına ilişkin bilgilerin bulunduğu  vurgulanarak, aslında kendilerine burs ödenmeyen öğrencilere ulaşılarak,  yetkililer sorduğunda "burs aldık" demelerinin sağlanması için çalışma  yapılmasının istendiğinin tespit edildiğinin altı çizildi.
 
Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla, kendi ekonomik  çıkarlarına aykırı olarak başka bankalardan kredi çekerek, kapatılan Bank Asya'ya  para yatırdığı, çocuklarını örgütle bağlantılı eğitim kurumlarında okuttuğu  anlaşılan sanığın en az 16 yıldır mensubu olduğu, örgütte farklı şehirlerde görev  yapan tayine tabi olarak adlandırılan kişilerden olduğu, 1 Aralık 2014'ten sonra  ByLock'u aktif bir şekilde kullanarak örgüt mensuplarıyla haberleştiği  kaydedildi.
 
"Burs almayanlara 'burs aldık' dedirtin"
 
Gerekçeli kararda, Günay'ın kimliğini ortaya koyan ve örgütsel  konuşmaların bulunduğu ByLock yazışmaları yer alırken, 2 Ocak 2016'da atılan  mesajda şu talimat veriliyor:
 
"Kayseri Kılıçarslan Eğitim Vakfı soruşturmasında geçmişe dönük 850  kişilik burs listesindeki çocuklar aranıp, 'Burs aldın mı, almadın mı?' diye tek  tek emniyete çağrılıp soruluyor. Tabii, buradaki sıkıntı arkadaşlardan kartlar  toplanmış, burs yattığından haberi yok. Bazen arkadaşlar bile 'almadım'  diyebiliyor. Burada aranan arkadaş, 'aldım, okurken her yere başvuru yaptım,  çıktı, orası necidir bilmem, ben aldığım paraya bakarım vesaire...' cümleler sarf  etmeliler. Yoksa ikinci bir Çanakkale vakası olur, Allah muhafaza.
 
İfadeye gidip 'almadım' diyenler varsa düzeltme yapabiliyorlar.  'Hatırlamamıştım geçen gün, sonra aklıma geldi. Bir sene almışım, adamların  parasını yedik, vesaire...' deyip düzeltebiliyorlar. Bütün renklere, ünitelere ve  bölgelere bu mesaj ulaşmalı, bu şekilde ifade edilmeli."
 
17-25 Aralık sürecinin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalarda  gözaltına alınan ve tutuklanan örgüt mensuplarına ilişkin bilgilerin verildiği  yazışmalarda, polisin düzenleyeceği operasyonlara karşı birtakım tedbirlerin  alınması gerektiğine ilişkin talimatların da örgüt üyelerine iletildiği  belirtildi.
 
Operasyon
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl  Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ekim 2016'da düzenlediği operasyonda kapatılan  Özel Yamanlar Koleji'nde öğretmen olarak görev yapan Hasan Günay'ı gözaltına  almıştı.
 
Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede, Günay  hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis  cezası istemiyle dava açmıştı.
 
İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Günay, ilk duruşmada 11  yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 12:14
Anahtar Kelimeler:
FetöBurs SahtekarlığıBylockİzmir
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