FETÖ’den yakalanan kadın araştırma görevlisinin kardeşi, PKK’lı terörist çıktı

EDİRNE’NİN Meriç İlçesi’nde yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda görevli öğretmen Burak Kütküt, Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olan eşi Vahide Kütküt, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iç denetmen olan Ahmet Talha Çalgan ve Çankaya Çukurcu Aile Sağlık Merkezi'nde doktor olan eşi Türkan Çalgan, jandarma ekiplerince yanlarında 4 çocuklarıyla birlikte yakaladı.

4'Ü 'BYLOCK' KULLANIYORMUŞ

Yapılan incelemede FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen şüphelilerden Burak Kütküt ve Türkan Çalgan hakkında Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nde yakalama kararının olduğu belirlendi. Uzunköprü Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra savcılık talimatıyla Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. 4 şüphelinin de FETÖ/PDY şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandığı tespit edilirken; şüpheliler, soruşturmanın genişletilmesi için Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ABLA FETÖ'CÜ, KARDEŞ PKK’LI

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, FETÖ şüphelilerinden Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olan Vahide Kütküt’ün, geçen yıl 13 Mart’ta Ankara Kızılay Güvenpark’ta 37 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı olarak aranan PKK'lı Vahit Ayçil’in ablası olduğu ortaya çıktı. İfadesinde kardeşinin 'terörist' olduğunu bildiğini anlatan Vahide Kütküt, uzun süredir görüşmediğini söylediği ileri sürüldü. Yurt dışına kaçtığı tespit edilen Vahit Ayçil’in yakalanmasıyla ilgili soruşturma sürerken, gözaltındaki FETÖ şüphelilerinde sorgusu ise devam ediyor.