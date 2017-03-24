FETÖ’den tutuklu doktor cezaevinde kalp krizinden öldü

ANKARA Nallıhan Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcılığı görevindeyken FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra da çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Ali Özer, Çorum L Tipi Kapalı cezaevine nakledildi. Kaldığı koğuşta kalp krizi geçiren Ali Özer, cezaevinin revirinde ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Çorum eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özer’in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.