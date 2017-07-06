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FETÖ’cüleri 10 bin Euro’ya kaçırdılar

Edirne’den kaçak olarak Avrupa’ya FETÖ’cüleri geçirdikleri belirlenen şebekeye dava açıldı. Kaçakçılar kişi başı 10 bin Euro para alıyormuş

FETÖ’cüleri 10 bin Euro’ya kaçırdılar

Edirne’den kaçak olarak Avrupa’ya FETÖ’cüleri geçirdikleri belirlenen şebekeye dava açıldı. Kaçakçılar kişi başı 10 bin Euro para alıyormuş

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:12
FETÖ’cüleri 10 bin Euro’ya kaçırdılar
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EDİRNE polisi, Türkiye’deki Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere ait konsoloslukların kullanmadığı ya da değiştirmeyi planladığı araçları satış amacıyla vekalet alarak Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkaranların bu sırada FETÖ’cüleri de çıkardığı bilgisine ulaştı. Soruşturma başlatan polis, kimlikleri belirlenen şüphelileri takibe aldı. Dışişleri Bakanlığında memur olan ve FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen Fatih Nurettin Yıldırım’ın geçen 10 Şubat günü aynı yöntemle yurt dışına çıkarılacağı tespit edildi. Araç ve şüpheliler Kapıkule Sınır Kapısı’na geldiğinde polis operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli Yıldırım ile şebeke üyesi olduğu belirlenen 14 şüpheli çeşitli adreslere baskınlar düzenlenerek gözaltına alındı. İfadelerinin ardından şüphelilerden 10’u tutuklandı.

57 kişi kaçırıldı

Savcılık soruşturmasını geçen Nisan ayında tamamlayıp Edirne 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Aralarında Bulgaristan vatandaşı şüphelilerin de bulunduğu sanıklar hakkında 5-19 yıl hapis cezaları istendi. İddianamede 18 Kasım 2016 tarihi ile operasyonun düzenlendiği 10 Şubat 2017 tarihleri arasındaki 85 günde toplam 57 kişinin illegal yollarla yurt dışına çıkarıldıkları, bu kişilerden 20’sinin FETÖ şüphelisi olduğu, diğerlerinin FETÖ şüpheli eşi ya da çocukları gibi yakını olduğu bilgisine yer verdi. Ayrıca şebekenin kişi başı 10 bin Euro’ya kadar para aldıklar ortaya çıktı.

Sarıkaya yakalanmıştı

Şüphelilerin, MİT müsteşarı Hakan Fidanı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, Selam Tevhit davası hakimlerinden Dursun Ali Gündoğdu ve savcı Adnan Çimen’in de yurt dışına çıkaracağı ortaya çıkarılmış, İstanbul’da saklandıkları adresleri belirlenen hakim ve savcılar yakalanarak geçen 17 Şubat tarihinde tutuklanmıştı.

Başsavcı kaçmış

İddianamede isimleri Ortak Temas Merkezi’nden alınan ve yurt dışına aynı yöntemlerle çıkarıldığı tespit edilen FETÖ şüphelileri arasında ihraç edilen Mersin eski Başsavcısı Ayhan Turhan, eski KOM Şube Müdürü Muhterem Çakır, Yargıtay Tetkik hakimleri Halil İbrahim, Hüseyin Karagöl, Danıştay hakimi Yavuz Kabasakal, KHK ile kapatılan Zaman Gazetesi Yazarı İbrahim Öztürk, 2010 yılındaki KPSS sorularını sızdırılmasına ilişkin Ankara’da açılan davanın sanıklarından eski ÖSYM görevlisi Kadir Tufan, öğretmen, doktor ve polis memurları yer alıyor.

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FetöEdirne
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