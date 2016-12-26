FETÖ’cülerden yeni ByLock

KİLİS'TE, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında tutuklulardan biri, örgütün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında üyeleriyle iletişimi sürdürmek için telefonlara “Eagle” yerine “Tango” görünümlü başka bir şifreli mesajlaşma programı yüklediği ortaya çıktı. Kilis Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 tutuklu sanıktan bazılarının örgütün üyeleriyle iletişim yöntemlerine ilişkin detaylara yer verildi.
ÖNCE KAKAO TALK
H.A, iddianamede yer alan ifadesinde, örgütün sözde üst düzey sorumlularına ve kullanacakları elemanlarına kendilerine has özelliklerle donatılmış telefonlara mesajlaşma ve görüşme programları yüklemeye başladığını, bu kapsamda ilk olarak 17-25 Aralık sonrası telefonlara “Kakao Talk” programının yüklendiğini kaydetti. Sanık H.A, daha sonra istihbarat birimleri bu programla ilgili çalışmaya başlayınca “ByLock” programının yüklendiğini, bir süre kullandıktan sonra tedbir amacıyla “Eagle” isimli programa geçildiğini belirtti.
KORKTUĞUM İÇİN YÜKLEDİM
H.A. ifadesinde şunları anlattı: “26 Ağustos'ta isminin Alper olduğunu söyleyen biri, kendisini 'abi'lerin yolladığını ve benimle görüşmek istediğini söyledi. Benim uzun zamandır hizmet hareketinden uzak kaldığımı, beni yeniden yapı içerisinde görmek istediklerini, bunun için telefonuma mesaj programı yükleyeceğini söyledi.
ŞİFREYLE AKTİF OLDU
İşi bittikten sonra bana, 'sana yolladığım program cemaatin kullandığı son program, bu programı kur, ben sana temizleme programı da yolladım, bir tehlike anında hemen temizleme programını kullanarak silebilirsin. Programı kurduktan sonra seninle irtibata geçecekler' dedi. O sıra kendi yanında programı kurmamı bekledi ancak ben huzursuz olduğumdan daha sonra kuracağımı söyledim. Programı yüklemedim ama silmedim de. Bu program Tango ikonu ile birebir aynı. Telefon görsel olarak incelendiğinde kesinlikle normal Tango programı gibi ancak sadece birileri tarafından yüklenen bu program tarafınıza gönderilen şifreyle aktif hale getirilmektedir.”
Kilis’te, FETÖ’den tutuklanan bir kişi, ifadesinde örgütün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında üyeleriyle iletişimi sürdürmek için telefonlara “Eagle” yerine “Tango” görünümlü başka şifreli mesajlaşma programı yüklediğini itiraf etti. Program, şifreyle aktif hale getirilmiş!
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