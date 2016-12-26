FETÖ’cülerden yeni ByLock

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşlerine gönderdiği mektupta, "Suriye için gözyaşı dökmekten daha fazlasını yapmak mecburiyetinde olduğumuz bir dönemdeyiz. Aç, susuz ve tıbbi yardımdan yoksun biçimde, ölümle baş başa bırakılan Suriyeli kadınlar ve çocuklar için tüm dünya kadınlarını harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi