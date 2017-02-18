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FETÖ’cü hakimden DEAŞ’lı taktiği

Eski Savcı Sadrettin Sarıkaya, 7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağırmasıyla ismini duyurmuştu

FETÖ’cü hakimden DEAŞ’lı taktiği

Eski Savcı Sadrettin Sarıkaya, 7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağırmasıyla ismini duyurmuştu

18 Şubat 2017 Cumartesi 23:12
FETÖ’cü hakimden DEAŞ’lı taktiği
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BU FETÖ’nün devlete yönelik ilk büyük hamlesiydi. “Selam Tevhid” soruşturmasında kumpas yaptıklarına ilişkin haklarında tutuklama kararı bulunan eski Hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski Savcı Sadrettin Sarıkaya, Kayaşehir’de birlikte saklandıkları evde yakalandı. Eski Savcı Adnan Çimen ise Bakırköy’de bir sokakta yürüdüğü sırada gözaltına alındı.  Eski Hakim Dursun Ali Gündoğdu’nun eve düzenlenen operasyon sırasında yatağın altına saklanması, Reina canisi DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov’u hatırlattı. Özbek asıllı Masharipov da operasyon sırsında polislerden kurtulmak için yatağın altına gizlenmişti. BOŞ BOŞ Gündoğdu ve Sarıkaya’nın saklandıkları evde yapılan aramada, 2 boş pasaport ve farklı kişilere ait nüfus cüzdanları ve Fetullah Gülen’e ait kitaplar bulundu. Gözaltına alınan hakim ve savcıların bir süredir takip altında oldukları, yakalanmamak için hiçbir şekilde telefon kullanmadıkları, yakın zamanda yurt dışına kaçaklarının belirlenmesi üzerine de operasyon yapıldığı öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Eski Savcı Sadrettin Sarıkaya7 Şubat 2012MİT Müsteşarı Hakan Fidan
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