FETÖ'cü 20 'mahrem abi' tutuklandı!

KONYA'DA Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden sorumlu olan 'Mahrem Abi'lere yönelik başlatılan operasyonda, gözaltına alınan 30 kişiden 10'u, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 20'si tutuklandı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na bugüne kadar çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan askeri personelden itirafçı olanlar ifadelerinde, örgütün yapılanmasını anlattı. İtirafçı olan askeri personelin verdiği ifadeler doğrultusunda, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden sorumlu olan 'Mahrem Abi' olarak nitelendirilen kişiler de tespit edildi. Yapılan tespitin ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından 120 kişi hakkında 'Anayasayı ihlal, yasama organını engellemeye teşebbüs, hükümete karşı isyan ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.Geçen 20 Aralık Salı günü, 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Hava Kuvvetleri'nde terör örgütünün 'Mahrem Abi'si olduğu belirtilen 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u yurtdışı yasadı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 20'si de tutuklandı.SMS yoluyla uçuşların iptal edildiğini THY, 129 seferini iptal ettiTürk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “29-30-31 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma-kuvvetli rüzgar) nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz” denildi. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle Onur Havayolları karşılıklı olarak 8 seferini iptal ederken, Atlasglobal Havayolları ise karşılıklı yapması gerek 25 seferini iptal etti.