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FETÖ'ye ait şirketler için 160 komisyon kuruldu

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'ye finansman sağlayan şirketler mercek altına alındı

FETÖ'ye ait şirketler için 160 komisyon kuruldu

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'ye finansman sağlayan şirketler mercek altına alındı

10 Şubat 2017 Cuma 11:49
FETÖ'ye ait şirketler için 160 komisyon kuruldu
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VERGİ Müfettişleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Fatih Çevikcan, şu anda Türkiye çapında yaklaşık 160 inceleme ve değerlendirme komisyonu olduğunu belirterek, "160 komisyon, sadece bu Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal omurgasını oluşturan kurum ve iktisadi işletmeler ile bunlara kaynak aktaran, finansman sağlayan şirketlerin incelenmesi, değerlendirmesi için kuruldu ve bunun için çalışıyor." dedi.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından örgütün finansal ayağına yönelik operasyonlar sürerken, örgüte finansman sağlayan, kaynak ayıran şirketler de mercek altında tutulmaya, şirketlerin geçmişe dönük hesapları ve mal varlıkları incelenmeye devam ediyor.

Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Çevikcan, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından hükümetin, çıkardığı kanun hükmündeki kararnameler ile ivedi tedbirler aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, terör örgütüne mensup, ona yakın iktisadi işletmeler, dernekler, vakıfların tamamının mal varlıklarının Hazineye tekrar intikali noktasında kurulacak olan komisyonların başında 'vergi müfettişleri görev yapar' şeklinde yasal düzenleme ile bizleri görevlendirmiştir. Şu anda Türkiye çapında yaklaşık 160 inceleme ve değerlendirme komisyonu var. 160 komisyon, sadece bu FETÖ'nün finansal omurgasını oluşturan kurum ve iktisadi işletmeler ile bunlara kaynak aktaran, finansman sağlayan şirketlerin incelenmesi, değerlendirmesi için kuruldu ve bunun için çalışıyor. Komisyonlar, bu şirketlerin değerlerinin belirlenip usulünce tekrar Hazineye intikali için aralıksız mesai olmaksızın incelemeler yapmaya devam ediyor. Çalışmaların büyük çoğunluğu tamamlanmak üzere ancak çok fazla değerleme unsuru ve farklı değişkenler olduğu için bir süre daha çalışmaya devam edecek."

"(FETÖ şirketlerinin finansal değeri)Rakamlar için biraz sabırlı olmak gerekir"

Fatih Çevikcan, şirketlerin toplam finansal değeri için şu an tahmini bir rakam vermenin mümkün olmadığını vurgulayarak, çalışmalar sonucunda tüm finansmanın millete ve Hazineye kazandırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Çevikcan, "Toplam finansal değer konusunda hangi rakamı söylesek yanlış olur. Meslektaşlarımız çok titiz çalışarak doğru değerlendirmeleri yapmaya gayret ediyor. FETÖ yapılanmasının finansal ağına dahil olan şirketlerin tamamını aydınlatmaya ilişkin çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalar mümkün olan en kısa zamanda sonuçlanacaktır. Rakamlar için biraz sabırlı olmak gerekir." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
FetöKomisyonDarbe GirişimiVergi Müfettişleri DerneğiFatih Çevikcan
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