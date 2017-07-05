FETÖ üniversitelerinde skandal!

DEVLETİN kılcal damarlarına sızmak için verilen diplomalarla ilgili ÖSYM ve YÖK'e yazı yazıldı. İki kurumdan gelen bilgilerin örtüşmediği bu kapsamda 11 bin 546 diplomanın şaibeli olduğu belirlendi. 3 kişilik bilirkişi ekibi oluşturuldu. İlk etapta diploması şaibeli olan 893 kişiye ilişkin soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi. Soruşturmanın son 10 yılı kapsadığı belirtilirken kayıt sayısındaki artışın özellikle 2009 sonrasında yoğunlaştığı kaydedildi.