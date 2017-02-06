FETÖ şüphelisi 17 kişi adliyeye sevk edildi

BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bolu merkezli Ankara, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon yapıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı çıkarılan aralarında akademisyen, doktor ve özel sektör çalışanlarının olduğu 20 kişiden 17’si yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten FETÖ şüphelisi şahıslar geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

