FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama

ÇANKIRI'DA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 8 zanlı tutuklandı.
ÇANKIRI'DA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.