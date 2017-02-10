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FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12  zanlıdan 8'i tutuklandı

FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12  zanlıdan 8'i tutuklandı

10 Şubat 2017 Cuma 08:14
FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama
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ÇANKIRI'DA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması  kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri  tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılıktaki sorgularının  ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 8 zanlı tutuklandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
ÇankırıFETÖ PDYIl Emniyet Müdürlüğü
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