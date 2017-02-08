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FETÖ soruşturmasında 12 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı

FETÖ soruşturmasında 12 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı

08 Şubat 2017 Çarşamba 19:39
FETÖ soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve aralarında eski polis, subay ve öğretmenin bulunduğu 20 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 12'si ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine çıkarıldı.KHK ile meslekten ihraç edilen zanlılardan 7 polis, 4 teğmen ve bir öğretmen tutuklandı.Zanlılardan bazılarının cep telefonlarında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"un bulunduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFetöIl Emniyet MüdürlüğüBylock
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