FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

AĞRI Valiliğinden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock programını kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 5 askeri personel, 1 infaz koruma memuru, 1 zabıt katibi olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır"denildi.

