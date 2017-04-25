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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Ağrı'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock programını kullandıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı

FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Ağrı'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock programını kullandıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı

25 Nisan 2017 Salı 16:22
FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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AĞRI Valiliğinden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock programını kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 5 askeri personel, 1 infaz koruma memuru, 1 zabıt katibi olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır"denildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
FetöOperasyonAğrıPdy
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