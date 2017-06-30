FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

ALINAN bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde bazı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubelerine bağlı ekipler tarafından Özel Harekat polislerinin de katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, önceden meslekten ihraç edilen bazı memurların yanı sıra ev kadınlarının da aralarında bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Devlet Hastanesi Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
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