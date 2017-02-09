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FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında 18 kişi gözaltına alındı

FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında 18 kişi gözaltına alındı

09 Şubat 2017 Perşembe 13:07
FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
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TRABZON'DA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, haklarında örgüte üye oldukları suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarılan 18 kişinin Trabzon'daki ev ve işyerlerine sabah saatlerinde baskın yaptı. Yapılan aramalarda gözaltina alinan 18 şüphelilerin ev ve işyerindeki bazı belge ve evrak ile dijital cihazlara el konuldu. Gözaltına alınanların ByLock programı kullandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ PDYIl Emniyet MüdürlüğüTrabzon
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