FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

TRABZON'DA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, haklarında örgüte üye oldukları suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarılan 18 kişinin Trabzon'daki ev ve işyerlerine sabah saatlerinde baskın yaptı. Yapılan aramalarda gözaltina alinan 18 şüphelilerin ev ve işyerindeki bazı belge ve evrak ile dijital cihazlara el konuldu. Gözaltına alınanların ByLock programı kullandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

