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FETÖ'nün 'paşa' lakaplı imamı bakın ne halde 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan ekipte yer alan ve girişimden 10 gün sonra bir menfezde yakalanan Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu da bugün hakim karşısına çıktı. Çiğli Ana Jet Üssü'nün 'paşa' lakaplı imamı olarak bilinen Zekeriya Kuzu'nun yakalanmasından bu yana kilo aldığı gözlendiği

FETÖ'nün 'paşa' lakaplı imamı bakın ne halde 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan ekipte yer alan ve girişimden 10 gün sonra bir menfezde yakalanan Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu da bugün hakim karşısına çıktı. Çiğli Ana Jet Üssü'nün 'paşa' lakaplı imamı olarak bilinen Zekeriya Kuzu'nun yakalanmasından bu yana kilo aldığı gözlendiği

20 Şubat 2017 Pazartesi 11:36
FETÖ'nün 'paşa' lakaplı imamı bakın ne halde 
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15 Temmuz Darbe girişiminin en önemli basamaklarından birisi olan ve Muğla’nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminde bulunan 44’ü tutuklu üçü firar 47 sanıklı davanın duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın toplantı salonunda başlayan davanın sanıkları arasında olası darbe sonrası MİT Müsteşarlığı içi adı geçen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Cumhurbaşkanına suikast ve helikopterlere yatık ikmali emrini verdiği ileri sürülen Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı yeri suikast timine bildiren Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı da bulunuyor.

10 GÜN SONRA MENFEZDE YAKALANDI
Yargılananlar arasında bulunan çiğli Ana Jet Üssü'nün 'paşa' lakaplı imamı olarak bilinen Zekeriya Kuzu da cezaevi ring aracıyla duruşima salonuna getirildi. Kahverengi takım elbise giyen Kuzu grubun en önünden içeriye alındı. Darbe giriliminden 10 gün saonra Marmaris’te menfezde yakalanan darbeciler arasında bulunan  Zekeriya Kuzu oldukça kilo vermiş ve perişan bir haldeydi. bugün duruşmaya çıkarılan kuzunun kilo aldığı gözden kaçmadı. 

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