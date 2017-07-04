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FETÖ'nün müdürleri tek tek ortaya çıktı!

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Birinci Bölge Sorumlusu olan Levent Çakmaktepe, Akıncı Üssü FETÖ müdürü Murat Kara ile pek çok birliğin sivil imamlığını yapan Ramazan Alkan, 15 Temmuz’un kilit sivilleriydi. İşte FETÖ'nün 15 Temmuz müdürleri ve haklarındaki bilgiler

FETÖ'nün müdürleri tek tek ortaya çıktı!

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Birinci Bölge Sorumlusu olan Levent Çakmaktepe, Akıncı Üssü FETÖ müdürü Murat Kara ile pek çok birliğin sivil imamlığını yapan Ramazan Alkan, 15 Temmuz’un kilit sivilleriydi. İşte FETÖ'nün 15 Temmuz müdürleri ve haklarındaki bilgiler

04 Temmuz 2017 Salı 11:10
FETÖ'nün müdürleri tek tek ortaya çıktı!
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HAVA Kuvvetleri mahrem imamlar iddianamesine göre 15 Temmuz'un Adil Öksüz ve 4 sivil imamdan sonraki en önemli isimleri, Ankara 1. Bölge Sorumlusu Levent Çakmaktepe ile onun altında 'müdür' olarak çalışan Murat Kara ve Ramazan Alkan'dı.

AKINCI'DAN SORUMLU SİVİL İMAM

ByLock kullanıcısı Levent Çakmaktepe, 2015'e kadar FETÖ adına İzmir Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'nın sivil imamlığını yaptı. Sonrasında ise Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Etimesgut Hava Lojistik Komutanlığı, 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan oluşan birimlerin sorumlusu olarak faaliyet gösterdi ve darbe girişimine bu sıfatla katıldı. 11 Eylül 2016'da hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Halen firari.

Darbe girişiminin merkez üssü Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda FETÖ müdürü pozisyonunda görev yapan Murat Kara da 15 Temmuz'un sivil ordusundaki kilit isimlerden. İddianamenin Murat Kara ile ilgili kısmında Akıncı Üssü subaylardan sorumlu sivil örgüt yapılanması şöyle anlatılıyor: "Müdür: Üssün tamamındaki subaylardan sorumlu sivil imamıdır. İlk etapta iki yardımcısı vardı. Ancak sonrasında müdür yardımcısı sayısı dörde çıkmıştır. Üssün örgüt adına müdürü Selim kod Murat Kara'dır. Daha sonra Muhsin kod adını kullanmaya başlamıştır."

Şüphelilerden Ufuk Işık ifadesinde Murat Kara hakkında şunları söylüyor: "Murat Kara bana bir tane tablet bilgisayar almamı söyledi. Bana bir de telefon hattı verdi. Bana verdiği tablet üzerinden ülkücü, solcu gibi kimliklerle ayrı Twitter adresleri açmamı ve bu adreslerden hükümet karşıtı tweetler atmamı istedi. Hükümet aleyhine birkaç hafta tweet attm. Ancak daha sonra yaptığım şeyin yanlış olduğunu, kul hakkı yediğimi düşünmeye başladım. Bunun üzerine tableti telefon hattı ile birlikte Kara'ya geri verip, böyle bir şeyi bir daha yapmayacağımı söyledim."

KOD İSİMLERİ ÖMER VE YUSUF!

İddianamede adı yer alan en önemli isimlerden biri de Ramazan Alkan. Alkan FETÖ'nün HKK mahrem yapılanması içinde sırasıyla:

- Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda öğretmen,

- Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda müdür yardımcısı,

- Ankara Lojistik Komutanlığı'nda müdür,

- Etimesgut ve 11'inci HavaUlaştırma. Ana Üs Komutanlığı'nda müdür,

- Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda müdür olarak faaliyet yürüttü. Ömer ve Yusuf kod isimlerini kullandı.

MERZİFON ANA JET ÜSSÜ'NDE MÜDÜR

Ertuğrul Akkaya da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında müdür pozisyonunda görev yapan isimlerden. Enes kod adını kullandı. 15 Temmuz'da Merzifon Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda müdürdü. İddianamede Akkaya'nın darbedeki rolü şöyle anlatıldı: "Şüphelinin örgütsel konumu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na sızmış örgüt üyelerine darbe girişimi öncesi verilen talimat dikkate alındığında şüphelinin darbe girişiminde aktif rol aldığı anlaşılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
FetöAdil ÖksüzAnkara Birinci Bölge SorumlusuLevent Çakmaktepe
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