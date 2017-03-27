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FETÖ'nün medya yapılanması hakim karşısına çıkıyor!

FETÖ'nün medya yapılanması davası, bugün İstanbul'da başlıyor. 29 sanık arasında Meydan Gazetesi yazarı, şarkıcı Atilla Taş ile gazeteciler Büşra Erdal, Said Sefa gibi isimler yer alıyor

FETÖ'nün medya yapılanması hakim karşısına çıkıyor!

FETÖ'nün medya yapılanması davası, bugün İstanbul'da başlıyor. 29 sanık arasında Meydan Gazetesi yazarı, şarkıcı Atilla Taş ile gazeteciler Büşra Erdal, Said Sefa gibi isimler yer alıyor

27 Mart 2017 Pazartesi 10:43
FETÖ'nün medya yapılanması hakim karşısına çıkıyor!
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FETULLAHÇI Terör Örgütü’nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ‘Fuat Avni' sosyal medya hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa, Ulusal Parti Genel Başkanı, Türksolu Gazetesi'nin yazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu, kapatılan Meydan Gazetesi yazarı, şarkıcı Atilla Taş ile gazeteciler Büşra Erdal ve Ufuk Şanlı’nın da aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 29 sanık hakkında FETÖ üyeliğinden açılan davanın ilk duruşması, bugün 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

1 HAFTA SÜRECEK

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmalar, kesintisiz 1 hafta devam edecek. İddianamede Said Sefa hakkında 22.5, diğer 28 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
FetöMedya Yapılanması
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