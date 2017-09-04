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FETÖ'nün 'Gaybubet' evlerinin sayısı darbe girişiminden sonra arttı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık sürecinden sonra hakkında soruşturma yürütülen örgüt mensuplarını gizlemek amacıyla oluşturduğu 'gaybubet' evleri sayısının, darbe girişiminin ardından 75'ten 560'a yükseldiği belirlendi

FETÖ'nün 'Gaybubet' evlerinin sayısı darbe girişiminden sonra arttı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık sürecinden sonra hakkında soruşturma yürütülen örgüt mensuplarını gizlemek amacıyla oluşturduğu 'gaybubet' evleri sayısının, darbe girişiminin ardından 75'ten 560'a yükseldiği belirlendi

04 Eylül 2017 Pazartesi 13:46
FETÖ'nün 'Gaybubet' evlerinin sayısı darbe girişiminden sonra arttı
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık sürecinden sonra hakkında soruşturma yürütülen örgüt üyelerini saklamak amacıyla oluşturduğu "gaybubet" evleri sayısının, darbe girişiminin ardından 75'ten 560'a çıktığı tespit edildi.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyetteki mahrem hizmetler Ankara yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 731 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, "Garson" isimli gizli tanığın verdiği SD kartlardaki bilgiler paylaşıldı.
 
İddianameye göre, 18 Nisan'da savcılığa başvuran bir kişi, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem hizmetler yapılanmasıyla ilgili açıklamada bulunmak istediğini belirterek, bir cep telefonu ve 2 micro SD kart teslim etti.
 
"Garson" ismiyle Tanık Koruma Kanunu hükümleri uygulanarak gizli tanık sıfatıyla ifadesi alınan kişinin verdiği kartlarda, yaklaşık 4 bin 700 FETÖ mensubunun bilgilerinin yer aldığı belirlendi.
 
Belgelerde, "mali hasar durumu" tablosu altında, 17-25 Aralık süreci ve darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve tutuklanan örgüt mensuplarının durumu listelendi. Bu kişilere yardım yapılması için "mali ihtiyaç listesi" çıkarıldığı tespit edildi.
 
"Himmet" adı altında 17-25 Aralık sürecinden sonra toplanan paralarda yaşanan azalmanın darbe girişiminin ardından iyice gerilediğinin de raporlandığı listelerde, imkanların son noktaya kadar kullanılması, ihraç edilen tüm personelin işsizlik fonuna müracaatının sağlanması, yeni iş imkanlarının araştırılması, gidebilenlerin memleketlerine dönmesi gibi planlamalar üzerinde çalışıldığı aktarıldı.
 
İhraç edilen personel hakkında sistem üzerinde "sakıncalı" ibaresi konduğundan farklı kurumlarda işe giremedikleri de bildirilen raporlarda, bu örgüt mensuplarının yüzde 10'luk kısmının birikimi olduğu veya ailesinden destek alacağı düşünülürse kalanların zorluk çekeceği, bu durumda bir aileye kira dahil bin-iki bin lira gerekeceği de hesaplandı.
 
"Gaybubet" evleri
 
FETÖ, 17-25 Aralık sürecinin ardından örgüt mensuplarını saklamak için sözlükte "göz önünde bulunmama" anlamına gelen "gaybubet" isimli birimler oluşturdu. Örgütün, "gaybubet evleri" sayısı, darbe girişiminin ardından artırdığı da belirlendi.
 
SD kartta yer alan listede, "Süreç öncesi 75 olmak üzere şu an için öğretmen, öğrenci toplam 560 gaybubetimiz bulunmaktadır. Bunların çoğunluğu akraba ve tanıdıklarında kalmakla birlikte yüzde 25'i gaybubet evlerimizde kalmaktadır. Gaybubet evlerimizin sayısı gittikçe artmaktadır. Öncekilerle birlikte şu an itibarıyla 55 gaybubet evi hesaba katıldığında, gaybubet evlerine verilen Takviye: 55 ev X (1000 kira+ 1000 iaşe, elektrik, su, gaz, internet) = 110.000 TL (aylık) olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü
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