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FETÖ'nün büyük oyunu durduruldu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, FETÖ terör örgütünün Türkiye'deki madenleri nasıl ele geçirmeye çalıştığını anlattı

FETÖ'nün büyük oyunu durduruldu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, FETÖ terör örgütünün Türkiye'deki madenleri nasıl ele geçirmeye çalıştığını anlattı

14 Şubat 2017 Salı 10:07
FETÖ'nün büyük oyunu durduruldu!
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BAKAN Albayrak bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette,  Madencilik alanında çok önemli tespitleri olduğunu söyledi ve  şunları ifade etti:
“Bu alan FETÖ'nün önemli yatırım yaptığı alanlardan biri. Kamuoyunca bilinen bazı firmaları vardı. Bunlardan biri çalıştığı firmalar özelinde başkalarına devrettiği ruhsatları, son dönemde yurt dışında kurulan şirketlere, 'yabancılar maden ruhsatı alıyor' kamuflajı ile, arkasında yurt dışında paralellerin olduğu şirketlere satışını yakaladık, bunların hepsini durdurduk. Yabancı bir firma Türkiye'ye yatırım yapacak, şu madeni alıyor, Türk bir firma yabancıya satıyor zannediyorsunuz. Araştırmalar, incelemeler yapılınca bir de baktık ki, arkasında paralel var. Örneğin yöneticisi yabancı gibi görünüyor ama yukarıya çıktığınızda paralellerin kurduğu şirketler. Bu tip olaylara karşı çok hassas bir inceleme yürütüyoruz.” 

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Anahtar Kelimeler:
FetöOyunBerat Albayrak
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