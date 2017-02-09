FETÖ'nün 'bölge imamı' yakalandı

ADIYAMAN'DA, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ PDY soruşturması kapsamında sürdürülen operasyonlarda 'Eagle' uygulaması kullandığı tespit edilen ve örgütün Adıyaman'ın bölge imamı olduğu belirtilen M.İ. Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde polis tarafından bir evde yakalandı. Adıyaman'a getirilips gözaltına alınan M.İ., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

