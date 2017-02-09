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FETÖ'nün 'bölge imamı' yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ PDY) 'bölge imamı' olduğu belirtilen M.İ. Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde yakalanıp Adıyaman'a getirildi

FETÖ'nün 'bölge imamı' yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ PDY) 'bölge imamı' olduğu belirtilen M.İ. Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde yakalanıp Adıyaman'a getirildi

09 Şubat 2017 Perşembe 07:01
FETÖ'nün 'bölge imamı' yakalandı
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ADIYAMAN'DA, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ PDY soruşturması kapsamında sürdürülen operasyonlarda 'Eagle' uygulaması kullandığı tespit edilen ve örgütün Adıyaman'ın bölge imamı olduğu belirtilen M.İ. Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde polis tarafından bir evde yakalandı. Adıyaman'a getirilips gözaltına alınan M.İ., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 
 

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ PDYAdıyamanHatayİskenderun
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