FETÖ elebaşı Gülen'in seccadeye bastığı fotoğrafın şifresi çözüldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Amerikan Wall Street Journal Gazetesi'ne verdiği röportajında kullanılan fotoğrafın, örgüte şifreli mesajlar içerdiği tespit edildi. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Türk istihbarat birimleri, bununla ilgili çalışma yürüterek fotoğrafın şifrelerini çözdü. FETÖ'nün önceki mesajları da dikkate alınarak çözümlenen şifrelerde, Gülen'in fotoğrafla 3 mesaj ilettiği belirlendi.

SECCADEYE BASARAK "RADİKAL DEĞİLİZ" MESAJI VERDİ

İstihbarat birimlerine göre, FETÖ elebaşısı Gülen, İslami değerleri hiçe sayıp seccadeye ayakkabılarıyla basarak ABD ve Batı'ya "Radikal değiliz, kutsiyetlerimiz yok, şekilsel hususları dert etmiyoruz. Yükselen radikalizme karşı bizi kullanın" mesajını iletti.

KÜTÜPHANENİN OLMASI "İLİMLİYİZ" MESAJI TAŞIYOR

Fotoğrafta arkada kütüphane olmasının da "İlimliyiz, önceliğimiz ilim" mesajı vermeyi amaçladığı belirtildi.

TELEVİZYONDAKİ MESAJ ÇÖZÜLMELERİ ÖNLEMEK İÇİN

Geniş açı çekilen fotoğrafta odada bulunan televizyon ekranında, "Bizim için ümit oldunuz, şimdilerde şölen var bahçelerde, bahardan ses geliyor perde perde, aceleci acele edip dursun, beklenen mutluluk biraz ileride" sözlerine yer verilmişti. Gülen'in bu sözler ile örgüt tabanındaki çözülmeleri önlemeyi ve mensuplarının itirafçı olmalarını engellemeyi amaçladığı değerlendirildi. Umutsuzluğa kapılan örgüt tabanına bu sözlerle, "Deşifre olmayın, itirafçı olmayın, umutsuzluğa kapılmayın" mesajları illetildiği kaydedildi. Gülen'in, ABD'nin en etkili gazetelerinden birine röportaj vererek tabanına ve kamuoyuna " ABD yanımızda, hâlâ güçlüyüz" mesajını vermek istediği ifade edildi.

00.11 RAKAMI İSE FETÖ ELEBAŞININ SAPLANTISI

Televizyondaki 00.11 rakamının ise FETÖ elebaşısı Gülen'in "seçilmişlik sendromundan" kaynaklanan bir saplantı olduğu değerlendiriliyor. Gülen'in, bununla kasım ayını işaret ettiği, örgüt tabanına, kasım ayında kurtulacakları mesajını verdiği belirtiliyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminden beri sürekli yeni tarihler açıklayan örgütün, bu yolla mensuplarının motivasyonunu diri tutmayı ve örgüt içi çözülmelerin önüne geçmeyi hedeflediği kaydediliyor.