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FETÖ elebaşı Gülen'in "ByLock" talimatı iddianamede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilişkin mahrem yapılanması ve örgüt üyesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkındaki "mahrem imamlar" iddianamesine göre, FETÖ üyeleri tarafından 17 Aralık 2013'ten itibaren telefon dinlemeleriyle ilgili tedbir alınmaya başlandığı, görüşmelerin "Line, WhatsApp, Viber, Hi, Kakao Talk, CoverMe" ve benzeri programlar üzerinden yapılmasının istendiği belirlendi

FETÖ elebaşı Gülen'in "ByLock" talimatı iddianamede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilişkin mahrem yapılanması ve örgüt üyesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkındaki "mahrem imamlar" iddianamesine göre, FETÖ üyeleri tarafından 17 Aralık 2013'ten itibaren telefon dinlemeleriyle ilgili tedbir alınmaya başlandığı, görüşmelerin "Line, WhatsApp, Viber, Hi, Kakao Talk, CoverMe" ve benzeri programlar üzerinden yapılmasının istendiği belirlendi

26 Mart 2017 Pazar 13:11
FETÖ elebaşı Gülen'in "ByLock" talimatı iddianamede
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ANKARA Cumhuriyet  Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın  (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilişkin mahrem yapılanması ve örgüt  üyesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında hazırlanan "mahrem imamlar"  iddianamesinde, FETÖ üyeleri tarafından 17 Aralık 2013'ten itibaren telefon  dinlemeleri hakkında tedbir alınmaya başlandığı, "ByLock" ile ilgili örgüt  elebaşı Fetullah Gülen'in, "Normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet  etmiş olur." talimatını verdiği ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan iddianameye göre,  hükümeti devirmeye ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik silahlı terör  örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen ve başarısızlıkla sonuçlanan darbe  girişimi sonrası örgüt mensuplarına yönelik operasyonlar ve gözaltılar  kapsamında, örgüt üyelerinin kriptolu "ByLock" programı üzerinden yaptıkları  mesajlaşmalarda deşifre olmamak için alınacak tedbirlere yönelik  "talimatlandırıldıkları" belirlendi.

Bu kapsamda, örgüt üyelerine, telefonlarından ve bilgisayarlarından  "ByLock" programını silerek formatlamaları gerektiği, soruşturma aşamasında  güvenlik güçlerine karşı nasıl hareket etmeleri gerektiği yönünde talimat  verildiği tespit edildi.

Terör örgütü FETÖ mensuplarınca yapılan darbe girişimiyle ilgili  soruşturmalar kapsamında alınan ifadelerine göre, örgüt üyeleri, 17 Aralık  2013'ten sonra telefon dinlemeleriyle ilgili tedbir almaya başladı. Türkiye'deki  telefonların güvenlik zafiyetleri ve dinlenmesinin çok kolay olduğunu bilen örgüt  mensupları, bu konuyu sohbetlerde anlatıp toplantılarda örgüt görüşmelerinin  "Line, WhatsApp, Viber, Hi, Kakao Talk, CoverMe" ve benzeri programlar üzerinden  yapılmasını kararlaştırdı.

İddianameye göre, bu programlarda da güvenlik zafiyeti olduğunun  anlaşılması sonrasında örgüt bu programları da kullanmaktan vazgeçti.

TÜRKÇE YAZILIM GÜNCELLEMESİ YAPTILAR

Örgütün kritik noktalarına bakan tüm üyeleri, yoğun olarak "ByLock"  denilen programı kullandı, örgüt mensupları bu uygulama üzerinden mesajlaşarak  bilgi alışverişini sağladı. ByLock ile ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in,  "Normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur." talimatını verdiği  de saptandı.

ByLock'un, kurulum dosyasının flaş bellek aracılığıyla telefona  kopyalanması suretiyle kullanımına başlandığı, programın giriş şifresi  oluşturulduktan sonra Türkiye harici başka bir ülkenin "server"ı üzerinden  bağlantı sağlanabildiği, bu bağlantının genellikle Amerika Birleşik Devletleri  üzerinden gerçekleştiği belirlendi.

ByLock veri tabanının Kanada'da olduğu, programda gönderilen  mesajların, alıcı tarafından silinmemişse 24 saat içinde sistem tarafından  otomatik silindiği, ByLock programının ilk başta İngilizce yazılım olarak  üretildiği, daha sonra Türkçe yazılım güncellemesi yapılarak "Turquoise" ismi ile  Türkiye genelinde FETÖ'nün hizmetine sunulduğu tespit edildi.

FETÖ üyelerinin App Store ve Playstore mağazalarda bulunan ve sesli  görüşmeler, fotoğraf, video gönderebilen "KakaoTalk, CoverMe, Tango, Line" ve  benzeri bazı programları az da olsa kullanmaya devam ettiği, "ByLock" ve  "Turquoise" isimli versiyonların App Store ve Playstore'da bulunmadığı saptandı.

Gülen'den bölge imamlarına, onlardan da il ve ilçe imamlarına gelen  tüm emir ve talimatların ByLock üzerinden ulaştırıldığı, örgüt üyelerinin devlet  kurumlarını ele geçirebilmek, hükümeti, anayasal düzeni ortadan kaldırmak  amacıyla bu sistem üzerinden haberleştiği, darbe girişimi öncesi ve sonrasındaki  eylemleri gerçekleştirdiği iddianamede yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
FetöBylockFetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması
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