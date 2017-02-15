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FETÖ'den gözaltına alınan 13 akademisyen tutuklandı

FETÖ PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 15 akademisyenden 13'ü tutuklandı

FETÖ'den gözaltına alınan 13 akademisyen tutuklandı

FETÖ PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 15 akademisyenden 13'ü tutuklandı

15 Şubat 2017 Çarşamba 08:48
FETÖ'den gözaltına alınan 13 akademisyen tutuklandı
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KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığınca (Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu) FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen akademisyenler; Mehmet Nezir İ., Osman K., Ensar A., Özhan C., Mahmut G., Bekir Ö., İbrahim Halil T., Abdülsamet A., Hayati D., Duran A., Vahit B., Tuğba G. ve Ayşe S. tutuklandı. Adem E. ile Sibel A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
3 ASKER VE 1 POLİS TUTUKLANDI
Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığında kısa dönem er olarak askerlik görevini yapan ve 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen Mehmet Ali E., Cemil G. ve Nezmi K. ile meslekten ihraç edilen polis Gökhan K. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ PDYBylockKayseri
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