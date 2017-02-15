FETÖ'den gözaltına alınan 13 akademisyen tutuklandı

KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığınca (Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu) FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen akademisyenler; Mehmet Nezir İ., Osman K., Ensar A., Özhan C., Mahmut G., Bekir Ö., İbrahim Halil T., Abdülsamet A., Hayati D., Duran A., Vahit B., Tuğba G. ve Ayşe S. tutuklandı. Adem E. ile Sibel A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

3 ASKER VE 1 POLİS TUTUKLANDI

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığında kısa dönem er olarak askerlik görevini yapan ve 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen Mehmet Ali E., Cemil G. ve Nezmi K. ile meslekten ihraç edilen polis Gökhan K. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

