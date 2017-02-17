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FETÖ'den bin 970 kişi ihraç edildi

FETÖ'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında, çeşitli kurumlardaki personele yönelik başlatılan çalışmalarda idari işlem yapılan 2 bin 944 kişiden bin 970'inin ihraç edildiği bildirildi

FETÖ'den bin 970 kişi ihraç edildi

FETÖ'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında, çeşitli kurumlardaki personele yönelik başlatılan çalışmalarda idari işlem yapılan 2 bin 944 kişiden bin 970'inin ihraç edildiği bildirildi

17 Şubat 2017 Cuma 12:37
FETÖ'den bin 970 kişi ihraç edildi
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DİYARBAKIR'DA FETÖ PDY operasyonlarına ilişkin valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada, kentte FETÖ/PDY ile irtibatlı ve  iltisaklı oldukları değerlendirilen çeşitli kurumlarda personele yönelik  başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

  BİN 970 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ 

 "Kurumlardaki personele yönelik başlatılan çalışmalarda sonucu  hakkında idari işlem yapılan 2 bin 944 kişiden bin 970'i ihraç edildi, bin 214  kişi hakkında yürütülen adli çalışmalar sonucunda 556 kişi tutuklandı. Adli ve  idari olmak üzere 4 bin 158 kişi hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlem  yapıldı." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Emniyet Müdürlüğünde hakkında işlem yapılan bin 198 kişiden 941'i,  Milli eğitim Müdürlüğü ve bağlı kurumlarda 456 kişiden 344'ü, askeri kurumlarda  316 kişiden 256'sı, Dicle Üniversitesine bağlı kurumlarda 162 kişiden 109'u, adli  personelde 43 hakimden 36'sı, 26 savcıdan 26'sı, Ceza İnfaz Kurumu ve Adliye  personelinde 62 kişiden, 53'ü, İl sağlık Müdürlüğü-Kamu Hastaneler Birliği Genel  Sekreterliğine bağlı kurumlarda 32 kişiden, 24'ü, İl Müftülüğünde 29 kişiden  22'si ihraç edildi."

ÜÇ VALİ YARDIMCISI, 4 KAYMAKAM 

 Açıklamada, "mülki idari amirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 4  vali yardımcısından 3'ü, 6 kaymakamdan 4'ü ihraç edildi." denildi. Kentte, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında yürütülen idari çalışmalar  sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 299 kişinin görevlerine iade  edildiği, halen 675 kişiyle ilgili idari işlemlerin devam ettiği aktarılan  açıklamada, işlem yapılan bin 214 kişiden 556'sı tutuklanırken, 429'u hakkında  adli kontrol kararı uygulandığı, 159 kişinin savcılık veya mahkemece serbest  bırakıldığı, haklarında yakalama kararı çıkarılan 70 kişinin halen firari olduğu  ve arandığı belirtildi.  Açıklamada, yapılan tüm çalışmaların hukuk devleti ilkeleri  çerçevesinde sürdüğü, kurumların FETÖ/PDY mensuplarından arındırılması amacıyla  başlatılan çalışmalara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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