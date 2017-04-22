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FETÖ'den ayrılmak isteyenlere ByLock mesajıyla cennet vaadi

FETÖ'nün "Polatlı Merkez Mütevelli Heyeti Yapılanması"na ilişkin davada, örgütten ayrılmak isteyenleri tutabilmek için Hazreti Muhammed'i rüyasında gördüğü iddia edilen üyelerin kaleme aldığı Bylock yazışmaları dikkati çekti.

FETÖ'den ayrılmak isteyenlere ByLock mesajıyla cennet vaadi

FETÖ'nün "Polatlı Merkez Mütevelli Heyeti Yapılanması"na ilişkin davada, örgütten ayrılmak isteyenleri tutabilmek için Hazreti Muhammed'i rüyasında gördüğü iddia edilen üyelerin kaleme aldığı Bylock yazışmaları dikkati çekti.

22 Nisan 2017 Cumartesi 16:32
FETÖ'den ayrılmak isteyenlere ByLock mesajıyla cennet vaadi
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FETÖ/PDY'nin "Polatlı Merkez Mütevelli Heyeti Yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında aralarında örgütün sözde Polatlı imamı Ramazan Yumak'ın da bulunduğu 21'i tutuklu, 29 kişi hakkında açılan davada sanık savunmaları tamamlandı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, sanık savunmalarının ardından ilgili kurumlardan mahkemeye gelen evraklar okundu.

Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, sanıkların örgütün şifreli yazışma programı ByLock'u kullanıp kullanmadıklarına ilişkin talep edilen tespit çalışmasının bir kısmının mahkemeye ulaştırıldığını ifade ederek, söz konusu program üzerinde yapılan yazışmaların içeriklerini okudu.

Sanıklardan Mesut Öz'ün ByLock yazışma dokümanlarında, sohbetlerin organize edildiği örgüt evleri başta olmak üzere aranabilecek mekanlarda evrak bırakılmaması gerektiği uyarısı yapıldı.

Sanık Öz'ün yazışmaları arasında, "Evrak, mütevelli ders notları, flash bellek, CD, bilgilerin yüklü olduğu bilgisayarlar iyi bir aramada ele geçirilecek deliller arasında gösteriliyor. Bunların bulundurulmamasına özen gösterilmelidir. Önemli listeler cevşenlerin arasına saklandığı ev aramalarında çıkıyor. Aramalarda cevşenlerin de arasına bakılıyor. Genel uyarılar yapılmalıdır." mesajı da yer aldı.

"FUAT AVNİ MİZAH" HESABINI DİKKATE ALMAYIN

Sanık Yıldıray Akdoğan'ın 10 Ağustos 2015'te yaptığı yazışmalarda ise örgüt üyelerinin sabit internet ağları yerine, herkese açık kablosuz ağlar (Wi-Fi) üzerinden ByLock ile iletişim kurmaları öneriliyor. Akdoğan'ın yazışma dokümanları arasında Hazreti Muhammed'i rüyasında gördüğünü iddia eden bir örgüt üyesinin anlatımları da yer aldı.

Mahkemede okunan yazışmaların bir kısmı şöyle:

"Fuat Avni Mizah hesabını dikkate almayın. Telefonda internet kullanımı, baz verecek sabit hatlar yerine restoran, kafe gibi halka açık yerlerdeki Wi-Fi üzerinden yapılabilir. Enes Kenter'in internetten birinci olması için ne gerekir? Bir kardeşimiz rüyasında Peygamber Efendimizi görmüş. Kargaşa ortamında Efendimiz, ona 'Sizi almadan cennete gitmeyeceğim' demiş."

Bir başka ByLock kullanıcısı sanık Hasan Can'ın yazışmalarındaki "Rüya aleminde Peygamber Efendimiz anlatıyor 'Kırılmayın, şefaatim sizlerin üzerinizde olacak", FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklananları motive etmek için "Tutuklananların derecesini bilseydiniz, gider kendinizi tutuklattırırdınız." ifadeleri dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
FetöPolatlı Merkez
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