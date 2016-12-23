FETÖ'den açığa alınmıştı, görevine iade edildi

Giresun’un Görele ilçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İlhan Fuat Tavacı, bölgede kar yağınca söylenen ve hamsinin hem bol hem de daha lezzetli olacağının habercisi olarak gösterilen “Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı' sözünün artık tarihe karıştığını belirterek, "Karadeniz sahillerinde hamsi hiç yok denecek kadar az hatta yok diyebiliriz. Balıkçı tekneleri limanda bekliyor” dedi