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FETÖ'den açığa alınmıştı, görevine iade edildi

Bir televizyon kanalında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kadar yükselen ve bir süre önce FETÖ-PDY soruşturması kapsamında memuriyetten açığa alınan Eskişehirli Osman Vahit Özdal görevine iade edildi

FETÖ'den açığa alınmıştı, görevine iade edildi
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O Ses Türkiye yarışmasına katılan Osman Vahit Özdal, kısa sürede adından söz ettirmiş, yarışmada yarı finale kadar yükselmişti. Eskişehir Valiliğinde memur olarak görevini sürdüren Özdal, hakkında FETÖ-PDY soruşturması kapsamında açığa alınmış, yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Özdal’ın görevine iade kararı verildi. Bu karar sonrasında yarışmacı memuriyet görevine geri dönmüş oldu.
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Etiketler; #FETÖden açığa alınmıştı #görevine iade edildi #o ses türkiye #Eskişehirli Osman Vahit Özdal #FETÖ-PDY #Eskişehir Valiliği
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