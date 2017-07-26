FETÖ'den 13 tutuklama

GAZİANTEP Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ / PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında farklı kamu kurumlarında görevli personellere yönelik yapılan operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonda örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları tespit edilen toplam 14 kişi gözaltına alınmıştı. Sorgu ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliden 13’ü çıkarıldığı Gaziantep Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Zanlılardan biri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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