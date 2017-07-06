FETÖ davası avukatı: Ekim'de cezaevleri boşalacak

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 12'si tutuklu, 2'si firarda olan toplam 33 sağlık personelinin yargılanmasına Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı. Duruşmaya katılan 31 sanık, savunmalarında suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlarını istedi.

Tutuksuz sanıklardan aile hekimleri Dr. Hatice O. ile eşi Dr.Ufuk O.'nun avukatlığını üstlenen Erol Halka, müvekkillerinin suçsuz olduğunu söyledi. Asıl suçluların yurt dışında olduğunu öne süren Erol Halka şöyle konuştu:

"Buradaki sanıkların bir üst levelleri var. Onlar Amerika'ya hicret etti. Hicret ederken de bunu sevap olarak düşünüyorlar. Çoluklarını çocuklarını orada okutuyorlar. Bunlar bir daha geri dönmezler. Hatta mezarları bile orada olur. Ben size bir olayı anlatayım. Benim bir müvekkilim vardı. İsmini vermek istemiyorum. Kendisi polis. FETÖ / PDY'dan cezaevine girdi. Dört buçuk ay hapis yatıktan sonra çıktı. Bir süre önce onunla karşılaştım. Konuşurken bana dedi ki 'Ekim'de bütün cezaevleri boşalacak.' Ben 'nereden biliyorsun?' diye sordum. O da 'bir bildiğimiz var her halde' dedi. Ben de ona takım elbisesine iddiaya girelim dedim. Yani burada yargılanan sanıklar suçsuz. Beraatlarını istiyoruz."

Mahkeme heyeti tutuklu 12 sanıktan 7'sini adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar vererek duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.