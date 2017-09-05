FETÖ davalarında 11 sanığa hapis cezası

KAYSERİ'DE, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan çeşitli meslek gruplarından 12 sanıktan 11'i, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. ve 4. Ağır Ceza Mahkemelerindeki duruşmalara, haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuklu sanıklar F.A, S.Ö, M.Y, Ç.B, Ö.F.B, O.G, F.Ö, M.B. ve M.T, tutuksuz sanıklar A.N, H.Ç. ve O.C. ile avukatları katıldı. Duruşmada, sanıklar hakkındaki HTS kayıtları ve bilirkişi raporları okundu. Son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi. Mahkeme heyetleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 sanığa 6 yıl 3'er ay cezası verdi. Terör örgütüne üyelik konusunda yeterli delillerin oluşmadığı gerekçesiyle tutuklu sanık M.B. tahliye edildi.