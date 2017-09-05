Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
108873
ALTIN
148.017
DOLAR
3.4380
STERLİN
4.4781
EURO
4.0935
6 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Eylül 2017 Alanya -...
Bel fıtığı rahatsızlığında gereksiz ameliyatlar ağrıyı arttırıyor
Bel fıtığı ameliyatına dikkat!
Whatsapp'a yeni 'tik' geliyor!
Whatsapp'a yeni 'tik' geliyor!
banner468

FETÖ davalarında 11 sanığa hapis cezası

Kayseri'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 12 sanıktan 11'ine 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

FETÖ davalarında 11 sanığa hapis cezası

Kayseri'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 12 sanıktan 11'ine 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

05 Eylül 2017 Salı 17:17
FETÖ davalarında 11 sanığa hapis cezası
banner404

KAYSERİ'DE, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne  üye olmak" suçundan dava açılan çeşitli meslek gruplarından 12 sanıktan 11'i, 6  yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. 
Kayseri 2. ve 4. Ağır Ceza Mahkemelerindeki duruşmalara, haklarında  ayrı ayrı dava açılan tutuklu sanıklar F.A, S.Ö, M.Y, Ç.B, Ö.F.B, O.G, F.Ö, M.B.  ve M.T, tutuksuz sanıklar A.N, H.Ç. ve O.C. ile avukatları katıldı. Duruşmada, sanıklar hakkındaki HTS kayıtları ve bilirkişi raporları  okundu. Son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek,  beraatlarını istedi.   Mahkeme heyetleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11  sanığa 6 yıl 3'er ay cezası verdi.  Terör örgütüne üyelik konusunda yeterli delillerin oluşmadığı  gerekçesiyle tutuklu sanık M.B. tahliye edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika Haberi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sünnet düğününde silahlı kavga: 3 yaralı
Sünnet düğününde silahlı kavga: 3 yaralı
FETÖ/PDY üyesi Rodos'a gitmek isterken yakalandı
FETÖ/PDY üyesi Rodos'a gitmek isterken yakalandı
Özür atamaları yapıldı!
Özür atamaları yapıldı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim