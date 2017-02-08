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FETÖ'cülere pembe oda yasağı geldi

FETÖ'nün darbe girişimi kapsamında tutuklanan binlerce kişinin eşleriyle görüşmek için gündeme getirdikleri “pembe oda” talebi güvenlik gerekçesiyle reddedildi

FETÖ'cülere pembe oda yasağı geldi

FETÖ'nün darbe girişimi kapsamında tutuklanan binlerce kişinin eşleriyle görüşmek için gündeme getirdikleri “pembe oda” talebi güvenlik gerekçesiyle reddedildi

08 Şubat 2017 Çarşamba 07:55
FETÖ'cülere pembe oda yasağı geldi
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15 TEMMUZ darbe girişimi sonrasında FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan binlerce kişinin, eşleriyle görüşmek amacıyla gündeme getirdikleri "pembe oda" talebi, "örgütsel görüşme" yapılabileceği ve örgüt faaliyetleri hakkında mesajlaşmaya konu olacağı kaygısıyla reddedildi.
Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, 15 Temmuz sonrasında Türkiye'de farklı suçlardan 205 bin kişi tutuklandı. 45 bin 500'ü FETÖ, 9 bin 283'ü PKK ve 750'si DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu. İnfaz Kanunu uyarınca hakkında terör suçlaması da bulunsa iyi hali olan tutuklulara çeşitli "ödüller" veriliyor. Bu ödüllerden biri de "pembe oda"yı kullanmak.

FETÖ'DEN TUTUKLU EVLİLERE YASAK
İnfaz Kanunu'nun "Ödüllendirme" başlıklı maddesinde 2013 yılında değişiklik yapıldı ve disiplin cezası bulunmayan hükümlülerin cezaevlerinde bulunan "pembe oda"da eş ve aileleriyle özel görüşmesi sağlandı.
Her gün binlerce tutuklu bu uygulamadan yararlanmak için başvuruda bulunuyor. İyi hali değerlendirilen kişiler, en geç 3 ayda bir, en erken ayda 1 kez olmak üzere gardiyan gözetimi ve teknik izleme olmaksızın 3 saatten 24 saate kadar eşleriyle görüşebiliyor.
Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'de ilk kez "pembe oda" taleplerine kısıtlama getirdi ve FETÖ soruşturmaları kapsamında cezaevlerinde bulunan evli tutuklulara "pembe oda" yasağı koydu. Bu kapsamda gelen binlerce talep, "pembe oda"larda yapılması muhtemel "örgütsel" ve "kripto" görüşmeler nedeniyle reddedildi.

'PEMPE ODA' DİNLENMİYOR
Yasal olarak tutukluların cezaevlerinde eşleriyle yaptıkları görüşmeler dinleniyor. Ancak "pembe oda" içinde yapılan konuşmalar dinlenmiyor ve odada kamera bulunmuyor.
Bu çerçevede olası örgütsel haberleşmenin önüne geçilmesi için böyle bir tedbire başvurulduğu kaydedildi. Uygulamanın darbe kalkışmasının ardından alınan olağanüstü bir tedbir olduğu vurgulandı.
Gardiyan ve teknik takibin bulunmaması nedeniyle, tutukluların bu buluşmalarda örgüt talimatları doğrultusunda mesaj alışverişinde bulunma ihtimallerinin yüksek olduğuna dikkat çekilerek, bu taleplerin reddedildiği belirtildi.

3 İLA 24 SAAT KALINABİLİYOR
Adalet Bakanlığı'nın "pembe oda" uygulaması gereği evli olan hükümlü ve tutuklular, eşleriyle mahrem görüşme yapabiliyor. Görüşmeler, 3 saatten 24 saate kadar sürebiliyor.
"Pembe oda" buluşması sadece, dini ve milli bayramlar ile bakanlık tarafından açık görüşme izni verilen özel günlerde yapılamıyor. Buluşmanın güvenli şekilde yapılması için odanın giriş kapısının dış kısmını gösteren bir kamera bulunuyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
FetöDarbe GirişimiAdalet BakanlığıDEAŞ Terör örgütü
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