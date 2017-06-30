FETÖ'cülere özel harekatlı operasyon

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli olarak yürüttüğü çalışmada, Ankara ve Adana'da FETÖ/PDY ile bağlantılı 45 polis, komiser ve kamu görevlisinin "Bylock" kullandığı belirlendi. Polis bu kişilerden 40'ının kullandığı Bylock'un içeriğini de çözdü. Polis yaptığı bu tespitlerden sonra şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Adana'da 45, Ankara'da ise 1 adrese eş zamanlı özel harekat polisleriyle birlikte operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında kadınların da olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Polis, diğer zanlıların da yakalanması için çalışma başlattı. Yakalanan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.