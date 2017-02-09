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FETÖ'cü şef, darbe girişimi sonrası emekli olmak istemiş!

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen müftülük şefi hakkında 15 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi

FETÖ'cü şef, darbe girişimi sonrası emekli olmak istemiş!

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen müftülük şefi hakkında 15 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi

09 Şubat 2017 Perşembe 13:18
FETÖ'cü şef, darbe girişimi sonrası emekli olmak istemiş!
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ADANA'DA FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddia edilen Adana Müftülüğünün eski şefi Mehmet Y'yle (54) ilgili soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısı, görevinden ihraç edilen Mehmet Y. hakkında "terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından iddianame hazırladı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüpheli hakkında 15 yıl hapis cezası istendi.
İddianamede, bazı tanıkların eski şef hakkındaki iddialarına da yer verildi.
Sanığın iş arkadaşlarından tanık A.T, Mehmet Y'nin Fetullah Gülen hayranı ve FETÖ/PDY örgütünün sempatizanı olduğunu, Bank Asya’da eşine ait hesap açtırdığını iddia etti.
A.K, zaman zaman güncel meseleler üzerine konuşmalar yaptıklarını belirterek, "Bir konuşmada, babamın 'Bu Fetullah Gülen'in Türkiye'ye de, İslam'da çok zararı vardır. Bu adam nasıl oluyor da Amerikalar'da yaşıyor' tarzında birtakım olumsuz sözlerini aktardım. Bunun üzerine Mehmet Y, 'Siz çok safsınız. Bir şey bilmiyorsunuz, olayları anlamıyorsunuz, burayı kahvehaneye çevirdiniz.' diyerek tepki göstermişti." ifadelerini kullandı.

- Emekli olmak istemiş
A.G. ise Mehmet Y'nin çocuklarından bazılarının FETÖ okullarında okuduğunu, bazılarının da FETÖ yapılanmasında "ablalık" yaptığının bilindiğini anlattı.
D.Y. de bir gün lavabonun önünde Fetullah Gülen'in yarım sayfayı kaplayan fotoğrafının bulunduğu gazetenin serili olduğunu gördüğünü, Mehmet Y. oradan geçtiği sırada düşüncesini test etmek için "Mehmet hocam, bu gazeteyi buraya kim sermiş?" diye sorduğunu, onun da "Kim sermişse Allah ıslah etsin." dediğini ifade etti.
İddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mehmet Y'nin darbeyle ilgili herhangi bir söz sarf etmeyerek normal bir gündeymiş gibi davrandığı aktarılarak, darbe girişimi sonrasındaki ilk mesai gününde emeklilik dilekçesi vermek istediği, arkadaşının engellemesi üzerine de dilekçeyi bir hafta sonra verdiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ PDYAdanaFetullah Gülen
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