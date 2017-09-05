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FETÖ'cü asker darbe girişimi gecesi gönderdiği mesajı hatırlamadı

Siirt'teki darbe girişimi davasında yargılanana eski uzman çavuş İbrahim Torlak, o gece cep telefonundan gönderdiği, "Hulusi Akar serbest bırakılmış. Bizi çektiler. Şimdi biz de valiyi almıştık" yazılı mesajı hatırlamadığını ileri sürdü

FETÖ'cü asker darbe girişimi gecesi gönderdiği mesajı hatırlamadı

Siirt'teki darbe girişimi davasında yargılanana eski uzman çavuş İbrahim Torlak, o gece cep telefonundan gönderdiği, "Hulusi Akar serbest bırakılmış. Bizi çektiler. Şimdi biz de valiyi almıştık" yazılı mesajı hatırlamadığını ileri sürdü

05 Eylül 2017 Salı 17:26
FETÖ'cü asker darbe girişimi gecesi gönderdiği mesajı hatırlamadı
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SİİRT'TE Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz  2016'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan,  aralarında rütbelilerin de bulunduğu 93'ü tutuklu 320 eski askerin yargılandığı  davaya devam ediliyor. 

 Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Sarayı'ndaki salonların fiziki  yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda  görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek ve eski  İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin duruşmaya katılmazken, eski Siirt  3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski Eruh 2.  Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli ve bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz  sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

  'ŞİMDİ BİZ DE VALİYİ ALMIŞTIK' MESAJI 

 Duruşmada ifade veren tutuksuz sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur  Komutanlığında görevli eski uzman çavuş İbrahim Torlak, olay gecesi terör  operasyonu için Siirt'e geldiklerini iddia etti. Mahkeme Başkanı Saim Karakaya, savunmasının ardından Torlak'a, 15  Temmuz gecesi telefonunda kayıtlı bir kişiye WhatsApp'tan gönderdiği, "Hulusi  Akar serbest bırakılmış. Bizi çektiler. Şimdi biz de valiyi almıştık." şeklindeki  mesajı sordu.  Mesajı hatırlamadığını ifade etmesi üzerine kendisine yazdığı mesajlar  gösterilen Torlak, mesajları inceledikten sonra, "Mesajları hatırlamıyorum.  Bunların açıklamasını yapacak durumum yok şu anda." dedi.

 Tutuksuz sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli eski  uzman çavuş Nizamettin Peltek, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile  savunma yaptı.

 Tutuksuz sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor.  Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek,  yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay  Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin de  aralarında bulunduğu askerler, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç",  "hükümete karşı suç" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.

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