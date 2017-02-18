Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.170
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5078
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İktidarsızlığın çözümü buymuş!
İktidarsızlığın çözümü buymuş!
18 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
18 Şubat Günlük Burç Yorumu
18 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
18 Şubat 2017 Alanya -...
Flaş Haber
Cephanelik gibi ev
Kapat

FETÖ'cü akademisyenler kaçarken yakalandı

Ailesiyle yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve emniyet ayağındaki FETÖ'cüleri yetiştirdikleri iddia edilen iki FETÖ şüphelisi akademisyen operasyonla yakalandı

FETÖ'cü akademisyenler kaçarken yakalandı

Ailesiyle yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve emniyet ayağındaki FETÖ'cüleri yetiştirdikleri iddia edilen iki FETÖ şüphelisi akademisyen operasyonla yakalandı

18 Şubat 2017 Cumartesi 13:33
FETÖ'cü akademisyenler kaçarken yakalandı
banner404

ALINAN bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri  İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında insan kaçakçılarına ait olduğu belirlenen bir bota durdurdu. Botta bulunan 11 kişinin Türk vatandaşı, birinin ise Suriyeli olduğu ve kişilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeye çalıştıkları tespit edildi.
Yapılan kimlik sorgulamasında ise teknede bulunanlardan Osman D. ve Şener U.'nun, değişik yıllarda polis akademilerinde öğretim üyesi olarak görev yaptıkları ve FETÖ şüphelisi olarak yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Diğer 11 kişinin de akademisyenlerin eş ve çocukları olduğu belirtilirken, Suriye uyruklu kişininde yasa dışı geçişi organize ettiği öğrenildi. Şener U.'nun Kars Kağızman Üniversitesinde, ve Osman D.'nin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde daha önce görev yaptıkları ve ihraç edildikleri de ifade edildi. İki akademisyenin ayrıca, emniyet ayağındaki polisleri yetiştirdikleri de iddia edildi. 
Gözaltına alınan şüpheliler, sorguları için Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
FetöİzmirÇeşmeKaçarken Yakalandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soylu: Uzaktan kumandayla patlatıldı
Soylu: Uzaktan kumandayla patlatıldı
Askeri okullarla ilgili şok iddia!
Askeri okullarla ilgili şok iddia!
Buluştular! İlk fotoğraflar geldi
Buluştular! İlk fotoğraflar geldi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals