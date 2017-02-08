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FETÖ'cü 242 emekli emniyet mensubunun rütbe ve hakları alındı!

OHAL kapsamında yayınlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan ya da meslekten çıkartılan emniyet mensuplarından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ PDY) aidiyeti, iltisakı ya da irtibatı olan 242 kişinin rütbeleri alındı

FETÖ'cü 242 emekli emniyet mensubunun rütbe ve hakları alındı!

OHAL kapsamında yayınlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan ya da meslekten çıkartılan emniyet mensuplarından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ PDY) aidiyeti, iltisakı ya da irtibatı olan 242 kişinin rütbeleri alındı

08 Şubat 2017 Çarşamba 07:36
FETÖ'cü 242 emekli emniyet mensubunun rütbe ve hakları alındı!
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RESMİ Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 686 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 3. maddesine göre, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan 242 kişinin rütbeleri alındı.
Kararnameye göre, bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek. Ayrıca uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak
Söz konusu emniyet mensuplarının silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek ve özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
OHALKHKFETÖ PDY
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