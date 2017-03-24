Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Mart 2017 Alanya -...
Tırnak mantarını dert etmeyin
Tırnak mantarını dert etmeyin

FETÖ, AK Parti’ye oy verilmemesi için baskı yapmış

Devam eden FETÖ davasında tutuksuz yargılanan Selami Yavaş, sohbet hocasının kendilerine “AK Parti’ye oy vermeyin de kime oy verirseniz verin” şeklinde baskı yaptığını iddia etti

FETÖ, AK Parti’ye oy verilmemesi için baskı yapmış

Devam eden FETÖ davasında tutuksuz yargılanan Selami Yavaş, sohbet hocasının kendilerine “AK Parti’ye oy vermeyin de kime oy verirseniz verin” şeklinde baskı yaptığını iddia etti

24 Mart 2017 Cuma 10:51
FETÖ, AK Parti’ye oy verilmemesi için baskı yapmış
banner404

AYDIN 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY’nin Didim yapılanmasına yönelik olarak yargılanan 9'u tutuklu 44 sanığın ifade verme işlemleri devam ediyor. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Selami Yavaş, verdiği savunmada örgütün kendilerine baskı yaptığını ileri sürdü. Yavaş, “Dershanelerin ilk kapatılması gündeme geldiği dönemde sohbet hocası Burak Vural ve birkaç kişi sohbet toplantısında bir araya geldik. Toplantıda Burak Vural bize ‘AK Parti’ye oy vermeyin de kime oy verirseniz verin’ dedi. O toplantıda siyasi bir oluşum içinde hareket etmelerinden rahatsız olarak bir daha sohbet toplantılarına katılmadım. Kesinlikle bu oluşum içinde yer almadım. Fethullah Gülen’in ismini bile duyduğumda nefret ediyorum” şeklinde ifade verdi.
Didim’in sözde imamını açıkladı 
Selami Yavaş, tutuklu bulunduğu Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi’nden canlı bağlantıyla ifade veren davanın 1 numaralı sanığı Muharrem Sever’in FETÖ’nün sözde Didim imamı olmadığı yönündeki ifadesini yalanlayarak, “Didim’in imamı da Muharrem Sever’dir” dedi.   
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
FetöAK Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu
PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu
 FETÖ, Said-i Nursi'nin tırnağı olamaz
 FETÖ, Said-i Nursi'nin tırnağı olamaz
Başpehlivan Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi
Başpehlivan Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals