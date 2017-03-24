FETÖ, AK Parti’ye oy verilmemesi için baskı yapmış

AYDIN 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY’nin Didim yapılanmasına yönelik olarak yargılanan 9'u tutuklu 44 sanığın ifade verme işlemleri devam ediyor. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Selami Yavaş, verdiği savunmada örgütün kendilerine baskı yaptığını ileri sürdü. Yavaş, “Dershanelerin ilk kapatılması gündeme geldiği dönemde sohbet hocası Burak Vural ve birkaç kişi sohbet toplantısında bir araya geldik. Toplantıda Burak Vural bize ‘AK Parti’ye oy vermeyin de kime oy verirseniz verin’ dedi. O toplantıda siyasi bir oluşum içinde hareket etmelerinden rahatsız olarak bir daha sohbet toplantılarına katılmadım. Kesinlikle bu oluşum içinde yer almadım. Fethullah Gülen’in ismini bile duyduğumda nefret ediyorum” şeklinde ifade verdi.

Didim’in sözde imamını açıkladı

Selami Yavaş, tutuklu bulunduğu Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi’nden canlı bağlantıyla ifade veren davanın 1 numaralı sanığı Muharrem Sever’in FETÖ’nün sözde Didim imamı olmadığı yönündeki ifadesini yalanlayarak, “Didim’in imamı da Muharrem Sever’dir” dedi.

