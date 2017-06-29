FETÖ ablası MİT'çiyle görüştü!

İSTANBUL Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcıları'ndan Gökalp Kökçü tarafından FETÖ/ PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün "abla yapılanmasında" oldukları iddia edilen 73 şüpheli hakkında dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde, İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyon başlatılmış, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MİT ortak operasyonuyla "abla" diye tabir edilen kadın yapılanmasına yönelik 40 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların ifadelerine başvuruldu ve büyük bir kısmının ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

O MİT GÖREVLİSİ DE İHRAÇ EDİLDİ

Alınan ifadelerde, örgütün finansman ablasının ise Çiğdem A. olduğu tespit edildi. Çiğdem A.'nın, 30 Kasım 2016 günü ankesörlü bir telefondan bir erkek şahıs tarafından arandığı ve telefondaki şahısla buluştuğu kaydedildi. İkilinin buluşma yerine cep telefonlarını bırakmak suretiyle gittikleri belirlendi. Buluşma adım adım izlenirken FETÖ ablası ile buluşan şahsın Aykut Akbulut olduğu belirlendi. 15 Temmuz darbe girişimine kadar MİT bünyesinde görev yaptığı tespit edilen Akbulut'un FETÖ şüphesi nedeniyle MİT'le ilişiğinin kesildiği ve kurumundan ihraç edildiği anlatıldı. Akbulut hakkında da ayrı bir soruşturma yürütüldüğü de öğrenildi.



EŞİ DE FETÖ'DEN ARANIYOR

Çiğdem A.'nın Ümraniye ilçesinde bulunan bir AVM'de faaliyet gösteren bir eczane sahibi olduğu, avukat eşinin FETÖ'den arandığı ve onun da ByLock kullandığı da tespit edildi. 15 Temmuz öncesi, Çiğdem A. ve eşi Yusuf A.'nın zorla, himmet adı altında insanlardan para topladıkları ve terör örgütünün finansmanı noktasında aktif faaliyette bulundukları ileri sürüldü. 73 "FETÖ ablası" hakkında düzenlenen iddianame ise, Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.