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'Ferman Başbuğun fakülteler bizimdir'

Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu ve ekibi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Üniversite Teşkilatı ile ev toplantısında bir araya geldi

'Ferman Başbuğun fakülteler bizimdir'

Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu ve ekibi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Üniversite Teşkilatı ile ev toplantısında bir araya geldi

23 Nisan 2017 Pazar 23:31
'Ferman Başbuğun fakülteler bizimdir'
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) genel durumunun yanı sıra öğrencilerin ihtiyaç, sorun ve taleplerini de dinleyen Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, “Ülkü Ocakları olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Onların kötü alışkanlıklardan uzak durması ve eğitim hayatlarında başarılı bir şekilde ilerlemeleri noktasında elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Bu tip ev toplantıları yaparak öğrenci kardeşlerimizin bizlerden talep ve sorunlarını yaşadıkları mekanlarda dinliyoruz. Ferman Başbuğun, fakülteler bizimdir" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Ülkü Ocakları BaşkanıBaşbuğunAlanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
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