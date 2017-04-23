Haber: Alper KUTAY

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) genel durumunun yanı sıra öğrencilerin ihtiyaç, sorun ve taleplerini de dinleyen Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, “Ülkü Ocakları olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Onların kötü alışkanlıklardan uzak durması ve eğitim hayatlarında başarılı bir şekilde ilerlemeleri noktasında elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Bu tip ev toplantıları yaparak öğrenci kardeşlerimizin bizlerden talep ve sorunlarını yaşadıkları mekanlarda dinliyoruz. Ferman Başbuğun, fakülteler bizimdir" dedi.

