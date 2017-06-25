Feci trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Ceyhan yönüne gitmekte olan Sinan Çoban'ın (18) kullandığı motosiklet, Seyhan ilçesi, Tepabağ Mahallesi D-400 alt geçitte direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çoban ve yolcu olarak bulunan Emine Ayvaz, motosikletten düşerek savruldu. Motosiklet ise yolda kayarak yaklaşık 20 metre uzakta durabildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki yaralıya da müdahale etti ancak sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Emine Ayvaz ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Çoban'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.