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Feci kaza: 3 ölü 3 yaralı

Artvin'de dehşete düşüren bir kaza yaşandı. Kum yüklü kamyon, çarptığı otomobilin üzerine devrildi, kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Feci kaza: 3 ölü 3 yaralı

Artvin'de dehşete düşüren bir kaza yaşandı. Kum yüklü kamyon, çarptığı otomobilin üzerine devrildi, kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

25 Temmuz 2017 Salı 14:34
Feci kaza: 3 ölü 3 yaralı
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ARTVİN'İN Cankurtaran mevkisinde kontrolden çıkan kum yüklü kamyon, çarptığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü 51 yaşındaki Abdullah Başar ile eşi 48 yaşındaki Eşi Elmas Başar ve 39 yaşındaki Seher Çakır öldü, 3 kişi yaralandı.Kaza bugün saat 11.00 sıralarında Hopa- Borçka karayolu Cankurtaran dağı mevkisinde meydana geldi. Artvinden Rize yönüne giden Ahmet Kaplan yönetimindeki 08 K 3028 plakalı kamyon, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Abdullah Başar yönetimindeki 08 EE 046 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kum yüklü kamyon bir süre sürüklediği otomobilin üzerine devrilerek durabildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

YARALILAR GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Abdullah Başar ile eşi Elmas Başar ve Seher Çakır hayatını kaybetti. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşı sonucu otomobilden yaralı olarak çıkarılan Osman Başar, Yüksel Çakır ile kamyondan çıkarılan sürücü Ahmet Kaplan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı olan yol, daha sonra açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.  

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