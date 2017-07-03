Farklı kuş türleri birbirlerini anlayabiliyor mı?

ASLINDA şakımaları, yani “şarkıları” bizim bildiğimiz geleneksel dillerden ziyade müzik gibi. Yani gerçekten şarkı söyleyerek anlaşıyorlar. Amaçlarına göre şarkıları da değişiyor. Yaşam alanları tehdit altındaysa farklı seslerle iletişim kurarken, çiftleşmek istediklerinde ya da mutlu olduklarında bu sesler bambaşka bir şarkıya dönüşebiliyor. Ama tüm şarkılarının ortak bir özelliği var:Türün diğer bireylerine yolladıkları mesaj. Eğer acil durum bildiriyorlarsa, bu, farklı kuş türleri tarafından da okunabilen bir mesaj oluyor. Ancak kendi türünün bireylerine aşk dolu bir mesaj iletiyorsa, bu mesaj diğer kuş türlerinin ilgisini çekmiyor
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